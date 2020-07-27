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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 703

В Мангистау выявили 45 новых случаев COVID-19

Коронавирусная инфекция подтвердилась у 45 жителей Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По данным сайта, по состоянию на утро 27 июля в регионе зарегистрированы на 26 больных меньше, чем в предыдущие сутки. А 13 из 45 новых инфицированных являются бессимптомными носителями инфекции.

Общее количество заражённых в Мангистау - 2 744 человека.

Выздоровели в регионе - 1 898 человек.

Всего в стране выявлены 83 122 заболевших.



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Комментарии ( 2 )

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  • leo529
  • Expert
 mer (Посетители) Сегодня, 10:25
kann,Чем дольше будут дистанцироваться друг от друга люди (маски, карантины, закрытия границ,и т. д.), тем дольше будут продолжаться качели с карантинами. Это закономерно при вирусах ОРВи. Пока через этот вирус не пройдёт каждый, а он всё равно это сделает, в любом случае, не будет общего иммунитета. Цель властей государств, растянуть это по времени, чтобы не получить коллапс медсистемы,но от вируса это не спасёт никого, 100%. Минус один и жирный, от всех ограничений в мире, умрёт на много больше людей, чем от самого вируса.
 
-2
  • leo529
  • Expert
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Empro
 kann (Посетители) Сегодня, 09:57
Хорошая новость.Пошел на спад.Если каждый день будет уменьшатся на 25-30 человек через неделю избавимся.Дай Аллах.
 
 

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