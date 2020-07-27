В Мангистау выявили 45 новых случаев COVID-19

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По данным сайта, по состоянию на утро 27 июля в регионе зарегистрированы на 26 больных меньше, чем в предыдущие сутки. А 13 из 45 новых инфицированных являются бессимптомными носителями инфекции.
Общее количество заражённых в Мангистау - 2 744 человека.
Выздоровели в регионе - 1 898 человек.
Всего в стране выявлены 83 122 заболевших.
Общее количество заражённых в Мангистау - 2 744 человека.
Выздоровели в регионе - 1 898 человек.
Всего в стране выявлены 83 122 заболевших.