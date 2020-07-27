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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 15:04

Просмотров: 1896

Мусорные шахты многоэтажных жилых домов Актау могут закрыть

Вопрос закрытия мусорных шахт рассматривают чиновники Актау. Инициатива пока находится на стадии предложения. Об этом в Центре общественных коммуникаций региона сообщил Серик Гусман, заместитель акима Актау.

Фото из архива lada.kz
На сегодняшний день в Актау насчитывается 1066 домов, 500 из них - многоэтажные.

- Проблема шахты актуальна, потому что это - старые дома, построенные в советское время. Шахта быстро заполняется, машин много. Автомобили, припаркованные перед домом, мешают очищать шахты. К сожалению, иногда в мусорных шахтах возникают пожары. Мусоровозы ТОО «Caspian Operating Company» зачастую не могут подъехать к шахте. Особенно сложно в выходные дни. Поэтому министерство, скорее всего, учло ситуацию не только в Актау, но и в стране в целом. Есть задача этот вопрос решить. В связи с этой проблемой мы закроем шахты и для удобства подготовили эскиз небольшой контейнерной коробки, - сказал заместитель акима города.

Серик Гусман отметил, что в 2020 году в целом на санитарные работы был выделен 1 миллиард 33 миллиона тенге.

- В 2020 году площадь города, которая подлежит очистке, увеличилась на 14 450 940 квардратных метров, поскольку добавились новые микрорайоны (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35). Таким образом, сумма санитарных работ в 2020 году увеличилась на 1 миллиард 33 миллиона 404 тысячи тенге. По государственным закупкам был объявлен открытый конкурс, победителем которого стало ТОО «Кала жолдары». С ними был подписан договор на сумму 1 миллиард 32 миллиона тенге. Данные работы будут продолжаться до конца года, - отметил Серик Гусман.

Также заместитель акима Актау рассказал, что был пересмотрен тариф на вывоз и захоронение твердо-бытовых отходов.

- В настоящее время департамент юстиции утвердил коммунальный платеж в размере 250 тенге на одного человека. В эту сумму входит вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов. Количество контейнеров для сбора твердых отходов составляет 2600 штук. На балансе ГУ "Актауского городского управления жилищно-коммунального хозяйства" имеется 1600 контейнеров, а на балансе ТОО «Caspian Operating» - 1000 контейнеров. Кроме того, на балансе ГУ Актауского городского управления жилищно-коммунального хозяйства имеется 77 евроконтейнеров. Городу дополнительно нужны 1500 контейнеров, - добавил Серик Гусман.



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Комментарии ( 10 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 18:07
Городу дополнительно нужны 1500 контейнеров, - добавил Серик Гусман.

Городу нужен хозяин, который содержит свой дом в чистоте и уюте.

Я не знаю, как отдел архитектуры утверждает проекты жилых комплексов, как принимают уже отстроенные ЖК, если в них не предусмотрено место сбора, хранения и вывоза ТБО?
Как можно водрузить посредине двора убогие контейнеры, которые целый день стоят под солнцем, создавая неповторимое амбре и потрясающие виды из окон жилых домов на горы мусора и летающие пакеты?
Где главный санитарный врач области? Города?

Если честно, я бы уж с радостью согласилась каждый день утром и(или) вечером выносить прямо к мусоровозу пакет с мусором.
Зато вечером открывать окна, наслаждаться свежим воздухом. И чистым двором.
 
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  • Шевченко 81
 Alex Fox (Посетители) Сегодня, 17:41
Этого С.Гусмана самого в шахту отправить нужно ... Вместе с сан.врачем ... Да и со всей ихней Окематовской сворой !
 
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  • Шевченко 81
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 16:52
ну тады, наставьте контейнеров заместо авто возле домов и лифты отключите-ВСЕ!, ломаться не будут, ломать их не будут, мусорить в них... жители будут пешком подниматься( стройнее будут, выносливее...) draznilka
 
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нашевсе (Посетители) Сегодня, 16:27
А пусть из окон пуляют мусор. У нас некоторые практикуют и ничо. Знакомая говорит, на окно поставила компот остывать, а соседка решила вытряхнуть половичок и запульнуть какой та предмет, ударивший по стеклу нижней квартиры, из окна.
Не ну то исть, бывало раньше такое. Но теперь та?
Оне же молчаливыя , сиречь культурныя, хоть и партизаны.
 
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MAXISS (Посетители) Сегодня, 16:18
watlow,
у нас такая же фигня....соседи живут напротив мусоропровода, а свой мусор рядом складывают.я вот думаю - может извилины не хватает туда кинуть?

kot_85,
а у нас мусоровоз подъезжает и начинает сигналить, пока не уберут "тазики" припаркованные у подъезда.
 
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  • Ну Ну
 57250 (Посетители) Сегодня, 15:55
Ну а правильно, легче все по закрывать и сократить рабочие места, чем отремонтировать и работникам повысить зарплату за их тяжелый труд. Хотят город туризма сделать, увы не будет его, потому что сколько говорят с экранов одно, на деле совсем далеко не то.Туалеты где городские в городе, остановки простые без всяких наворотов и плюс к этому антисанитария в городе. Пусть выявляют машины по видеокамерам, которые установлены на домах.
 
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  • watlow
  • Костя
  • alixah
  • Шевченко 81
 kot_85 (Посетители) Сегодня, 15:45
Господа чиновники, по Вашему это решит вопрос с вывозом мусора???? Как было сказано ранее "парковка в этом месте является нарушением! Штрафуйте!". Есть такая служба как ДПС (ГАЙ), у них есть эвакуатор. Так в чем проблема сообщить об этом сотрудникам и что бы они эвакуировали данное транспортное средство (если хозяин ТС не в состоянии соблюдать ПДД). Сам живу в 9ти этажке и не раз видел подобные ситуации, когда приезжает мусоровоз и не может подъехать к бакам чтобы забрать мусор, по той причине что там САМЫЙ умный припарковался. Раз заберут на штраф стоянку,второй раз заберут и люди начнут понимать наверное.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Nurzhan_from_aktau
  • ssnaktau
  • alixah
  • MAXISS
  • elek
 watlow (Посетители) Сегодня, 15:24
У многих даже в мусоропровод сил не хватает выкинуть, не то что вниз спустить. Закрывайте, этим создадите новые проблемы в виде летающего сверху мусора и превращения подъездов в помойку.
 
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  • Костя
  • Сергей Владимиров
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  • elek
  • Шевченко 81
 Pear (Посетители) Сегодня, 15:17
Мои соседи в 10этажном доме в урну не могут закинуть мусор, находящуюся на этаже, рядом бросают. Они не за что не понесут его на улицу. Мы утонем в грязи.
 
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  • mer
  • alixah
  • elek
 Костя (Посетители) Сегодня, 15:11
Автомобили, припаркованные перед домом, мешают очищать шахты


Так решайте вопрос! Город камерами натыкан, парковка в этом месте является нарушением! Штрафуйте!

К сожалению, иногда в мусорных шахтах возникают пожары.


Не разу не видел пожара в шахте! За то видел раз 10 как горят картонные коробки, приволоченные из двух рядом расположенных магазинов! Горят, бывает так, что искры долетают до самого восьмого этажа!

подготовили эскиз небольшой контейнерной коробки


60 лет работали шахты и никому не мешали, а теперь тендер что ли новый? Появилась возможность срубить бабла опять???

В этих домах треть жителей - пенсионеры и идти им вниз выкидывать мусор просто невозможно! Вы имейте ввиду, пенсионерам терять нечего их и так довели уже, они вам кузину мамку покажут быстро! Так что не стоит страдать фигнёй, пожалуйста!
 
 

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