Мусорные шахты многоэтажных жилых домов Актау могут закрыть

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На сегодняшний день в Актау насчитывается 1066 домов, 500 из них - многоэтажные.



- Проблема шахты актуальна, потому что это - старые дома, построенные в советское время. Шахта быстро заполняется, машин много. Автомобили, припаркованные перед домом, мешают очищать шахты. К сожалению, иногда в мусорных шахтах возникают пожары. Мусоровозы ТОО «Caspian Operating Company» зачастую не могут подъехать к шахте. Особенно сложно в выходные дни. Поэтому министерство, скорее всего, учло ситуацию не только в Актау, но и в стране в целом. Есть задача этот вопрос решить. В связи с этой проблемой мы закроем шахты и для удобства подготовили эскиз небольшой контейнерной коробки, - сказал заместитель акима города.



Серик Гусман отметил, что в 2020 году в целом на санитарные работы был выделен 1 миллиард 33 миллиона тенге.



- В 2020 году площадь города, которая подлежит очистке, увеличилась на 14 450 940 квардратных метров, поскольку добавились новые микрорайоны (30, 31а, 31б, 32, 32а, 32б, 33, 34, 35). Таким образом, сумма санитарных работ в 2020 году увеличилась на 1 миллиард 33 миллиона 404 тысячи тенге. По государственным закупкам был объявлен открытый конкурс, победителем которого стало ТОО «Кала жолдары». С ними был подписан договор на сумму 1 миллиард 32 миллиона тенге. Данные работы будут продолжаться до конца года, - отметил Серик Гусман.



Также заместитель акима Актау рассказал, что был пересмотрен тариф на вывоз и захоронение твердо-бытовых отходов.



- В настоящее время департамент юстиции утвердил коммунальный платеж в размере 250 тенге на одного человека. В эту сумму входит вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов. Количество контейнеров для сбора твердых отходов составляет 2600 штук. На балансе ГУ "Актауского городского управления жилищно-коммунального хозяйства" имеется 1600 контейнеров, а на балансе ТОО «Caspian Operating» - 1000 контейнеров. Кроме того, на балансе ГУ Актауского городского управления жилищно-коммунального хозяйства имеется 77 евроконтейнеров. Городу дополнительно нужны 1500 контейнеров, - добавил Серик Гусман.