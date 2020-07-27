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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:25

Просмотров: 977

Жители 1 микрорайона Актау возмутились качеством ремонта дорог

Ямочный ремонт дорог возмутил жителей 1 микрорайона Актау. По их словам, после того, как ямы залатали, стало ещё хуже, чем было до этого. В акимате Актау пообещали проверить состояние дорожного полотна.

Фото жителей 1 микрорайона Актау
По мнению жителей 1 микрорайона, высота асфальта, который был положен в отремонтированные ямы, значительно выше, чем основное дорожное полотно.

- Сделали ремонт тяп-ляп. Даже мне, не специалисту, очевидно, что ямочный ремонт сделан с нарушениями. Во-первых, высота асфальта, во-вторых, края не залиты битумом. Интересно, кто-нибудь из акимата проверяет их работу? Если да, то, как её могли принять, а если нет, то почему эти работы не контролируются? Деньги-то на ремонт тратятся бюджетные, – жалуется Яна Михайлова, жительница Актау.

По словам людей, они много лет ждали, когда ямы на дорогах отремонтируют.

- Мы столько лет ждали, когда очередь ямочного ремонта дойдёт до 1 микрорайона, а в итоге увидели, как залатали дыры, и расстроились. В идеале - после ремонта дорога должна быть выровнена, а по факту - по ней едешь как на ралли, – говорит Вячеслав Муравьёв, житель микрорайона.

В акимате Актау рассказали, что ямочным ремонтом дорог занимается ТОО «Ондасын Строй».

- Ямочным ремонтом внутримикрорайонных дорог в этом году занимается ТОО «Ондасын Строй». Всего планируется отремонтировать 919 800 квадратных метров. За работы в 1 микрорайоне акимат Актау данной компании ещё не платил. После проверки жалоб людей будем разбираться, – прокомментировал Айбек Ерболеков, специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.




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Комментарии ( 4 )

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Sensation (Посетители) Сегодня, 18:02
Вездесущий Ондасын строй
 
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mer (Посетители) Сегодня, 17:59
Они так везде лепят,"мы вам с горкой насыпали,а вы ещё и недовольны". Машин едет по ним как по буграм. Ждём дождей...
 
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  • Сергей Владимиров
 OlegVak (Посетители) Сегодня, 17:12
Если бы жители не обратились в газету, то жилищно-коммунального хозяйство акимата Актау оставило бы качество без внимания. Так получается? Не свои же деньги платят а ремонт.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • tolk
  • Сергей Владимиров
 Юрий Спассков (Посетители) Сегодня, 16:43
такие "заплатки" не только в 1мкр, но и в 4, и в 5, и в 6мкр
 
 

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