Жители 1 микрорайона Актау возмутились качеством ремонта дорог

По мнению жителей 1 микрорайона, высота асфальта, который был положен в отремонтированные ямы, значительно выше, чем основное дорожное полотно.- Сделали ремонт тяп-ляп. Даже мне, не специалисту, очевидно, что ямочный ремонт сделан с нарушениями. Во-первых, высота асфальта, во-вторых, края не залиты битумом. Интересно, кто-нибудь из акимата проверяет их работу? Если да, то, как её могли принять, а если нет, то почему эти работы не контролируются? Деньги-то на ремонт тратятся бюджетные, – жалуется Яна Михайлова, жительница Актау.По словам людей, они много лет ждали, когда ямы на дорогах отремонтируют.- Мы столько лет ждали, когда очередь ямочного ремонта дойдёт до 1 микрорайона, а в итоге увидели, как залатали дыры, и расстроились. В идеале - после ремонта дорога должна быть выровнена, а по факту - по ней едешь как на ралли, – говорит Вячеслав Муравьёв, житель микрорайона.В акимате Актау рассказали, что ямочным ремонтом дорог занимается ТОО «Ондасын Строй».- Ямочным ремонтом внутримикрорайонных дорог в этом году занимается ТОО «Ондасын Строй». Всего планируется отремонтировать 919 800 квадратных метров. За работы в 1 микрорайоне акимат Актау данной компании ещё не платил. После проверки жалоб людей будем разбираться, – прокомментировал Айбек Ерболеков, специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата Актау.