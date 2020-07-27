«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 27 Июля
+35...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.2 KZT
  • €1 = 484.86 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:57

Просмотров: 616

Жители Актау возмутились отсутствием воды на городском кладбище

Горожане возмутились отсутствием воды для полива зеленых насаждений на территории городского кладбища. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что проблема из-за нерасторопности акимата Актау.

Фото из открытых источников
Жители Актау на протяжении недели сами привозят воду на кладбище из своих домов, чтобы полить растения.

- На улице стоит жара под 40 градусов. Деревья сохнут, а воды на кладбище нет. Мы подходили к руководителю кладбища с этим вопросом, но он только разводит руками, – жалуется Юлия Коновалова, жительница Актау.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, что готовы были заключить договор с акиматом еще в мае, но ответа не последовало.

- Мы несколько раз предупреждали и отправляли письма для заключения трехстороннего договора: между МАЭКом, нами и отделом жилищно-коммунального хозяйства, но до сих пор он не был заключен, поэтому с нашей стороны прекращена подача воды, – пояснили в пресс-службе компании.

Аким Актау ситуацию никак не прокомментировал.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • Ingul
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 20:31
проблема из-за нерасторопности акимата Актау.


Душегубы и вредители! Мало им засушить город для живых,так ещё и туда добрались!
Вообще не понимаю для чего поставили эти бочки вдоль дорог,если они все пустые? Когда доведёте всё до конца?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Василий Кравчук
  • Ingul
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 20:22
Опять эти косячники куролесят, а чего им беспокоиться то, их назначают, горожане их не выбирают!

Ingul, самый лучший контроль это когда акимов избирают. Их не избирают, чего им переживать и что-то делать чтоб их переизбрали на следующий раз ?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • ЁмоЁ
  • Шевченко 81
  • Multiverse
  • Oraz
  • Василий Кравчук
  • kolu411
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:11
Похоже, что работники акимата отвечающие за полив зеленых насаждений, не испорчены интеллектом.
Они вероятно считают, что "озеленять" город лучше искусственными пальмами лучше - их поливать не нужно.
Обидно, что эта проблема возникла не вдруг, как коронавирус, а она не решается годами.
Выводы делайте сами.
Вопрос только, почему те, кто должен контролировать работу акимата не видит это безобразие?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика