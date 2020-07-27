Жители Актау возмутились отсутствием воды на городском кладбище

Фото из открытых источников

Жители Актау на протяжении недели сами привозят воду на кладбище из своих домов, чтобы полить растения.



- На улице стоит жара под 40 градусов. Деревья сохнут, а воды на кладбище нет. Мы подходили к руководителю кладбища с этим вопросом, но он только разводит руками, – жалуется Юлия Коновалова, жительница Актау.



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» рассказали, что готовы были заключить договор с акиматом еще в мае, но ответа не последовало.



- Мы несколько раз предупреждали и отправляли письма для заключения трехстороннего договора: между МАЭКом, нами и отделом жилищно-коммунального хозяйства, но до сих пор он не был заключен, поэтому с нашей стороны прекращена подача воды, – пояснили в пресс-службе компании.



Аким Актау ситуацию никак не прокомментировал.