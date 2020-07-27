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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:19

Просмотров: 1094

В Мангистау в суд направлены материалы на организаторов свадьбы в период карантина

В судебные органы переданы материалы на организаторов свадьбы в селе Бостан Каракиянского района. Торжество, несмотря на запрет проведения массовых мероприятий в период карантина, состоялось 25 июля во дворе одного из домов села. Сообщение об этом поступило на телефон департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг (ККБТУ) Мангистауской области, действующий на время карантина. Об этом проинформировали в пресс-службе департамента.

Фото из Сети интернет
Специалистами департамента были в оперативном порядке предприняты меры.

- О случае нарушения Постановления главного государственного санитарного врача №34 от 19 июля 2020 года о запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных, были оповещены руководители Каракиянского управления ККБТУ, районного отдела полиции, акимы района и села. Составлен протокол по части 3 статьи 462 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», материалы направлены в Каракиянский районный суд, - сообщили в ведомстве.

Кодекс РК Об административных правонарушениях

Статья 462. Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований
3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

В пресс-службе напомнили, что жители региона могут сообщить о нарушителях карантина на номер WhatsApp: 8 747 654 0459. По указанному номеру можно отправлять фото или видео с нарушениями.



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Комментарии ( 2 )

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  • Neo_85
 Рома (Посетители) Сегодня, 20:36
Neo_85,
Зато будет время ещё раз подумать о таком важном шаге. В Казахстане с каждым годом увеличиваются разводы, при том, что уже с родившимися детьми. Это очень печальная статистика.
Процитирую слова одного автора: "Любовь приходит и уходит, А кушать хочется всегда"
 
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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 19:34
Ммда, не повезло нынешнем молодым парам, даже пожениться не смогут нормально.
 
 

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