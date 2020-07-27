В Мангистау в суд направлены материалы на организаторов свадьбы в период карантина

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Специалистами департамента были в оперативном порядке предприняты меры.



- О случае нарушения Постановления главного государственного санитарного врача №34 от 19 июля 2020 года о запрете на проведение массовых мероприятий, в том числе семейных, были оповещены руководители Каракиянского управления ККБТУ, районного отдела полиции, акимы района и села. Составлен протокол по части 3 статьи 462 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», материалы направлены в Каракиянский районный суд, - сообщили в ведомстве.



Кодекс РК Об административных правонарушениях



Статья 462. Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований

3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.



В пресс-службе напомнили, что жители региона могут сообщить о нарушителях карантина на номер WhatsApp: 8 747 654 0459. По указанному номеру можно отправлять фото или видео с нарушениями.