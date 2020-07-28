В Мангистау снизилось количество зарегистрированных кожно-венерических заболеваний

Лаборатория диспансера. Фото автора из архива

В Мангистау наибольшее количество случаев зарегистрировано в Актау: в 2019 году – 537, в текущем году – 461 случай.



- Число выявленного заболевания сифилисом снизилось с 58 до 27 случаев (в областном центре – с 30 до 13), гонореи – с 35 до 20, все в Актау. Для сравнения: три года назад количество регистрации БППП в области достигало 906 случаев. Значительное снижение – с 85 до 25 случаев отмечается по такому кожному заболеванию, как дерматофития, есть небольшое снижение по регистрации чесотки, - прокомментировала Татьяна Лаврова.



В Мангистауском областном кожно-венерологическом диспансере имеется серологическая лаборатория, ПЦР, ИФА-диагностика на инфекции, передаваемые половым путём. Все жители Мангистауской области, имеющие статус застрахованности (по клиническим показаниям), могут пройти ПЦР-диагностику на инфекции, передаваемые половым путём. Приём осуществляется по направлению врача бесплатно в рамках государственного заказа.



- Кожно-венерологический диспансер — лечебное учреждение, где мы обследуем и лечим больных с кожными и венерическими заболеваниями не только из Актау, но и из прилегающих районов области. У нас нет прикрепленного населения, поэтому мы никому не отказываем в медицинской помощи, - отметила Татьяна Лаврова.



Диспансер находится по адресу: г. Актау, 3 мкр., 26 здание.

Консультации проводятся по предварительной записи.

Instagram mokvd_aktau (ссылка в шапке профиля на группу WhatsApp)

Телефон регистратуры: 50-04-22