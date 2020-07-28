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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

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В Мангистау снизилось количество зарегистрированных кожно-венерических заболеваний

В Мангистау с прошлого года с 565 до 475 снизилось количество зарегистрированных случаев болезней, передающихся половым путём (БППП). Об этом рассказала Татьяна Лаврова, директор областного кожно-венерологического диспансера.

Лаборатория диспансера. Фото автора из архива
В Мангистау наибольшее количество случаев зарегистрировано в Актау: в 2019 году – 537, в текущем году – 461 случай.

- Число выявленного заболевания сифилисом снизилось с 58 до 27 случаев (в областном центре – с 30 до 13), гонореи – с 35 до 20, все в Актау. Для сравнения: три года назад количество регистрации БППП в области достигало 906 случаев. Значительное снижение – с 85 до 25 случаев отмечается по такому кожному заболеванию, как дерматофития, есть небольшое снижение по регистрации чесотки, - прокомментировала Татьяна Лаврова.

В Мангистауском областном кожно-венерологическом диспансере имеется серологическая лаборатория, ПЦР, ИФА-диагностика на инфекции, передаваемые половым путём. Все жители Мангистауской области, имеющие статус застрахованности (по клиническим показаниям), могут пройти ПЦР-диагностику на инфекции, передаваемые половым путём. Приём осуществляется по направлению врача бесплатно в рамках государственного заказа.

- Кожно-венерологический диспансер — лечебное учреждение, где мы обследуем и лечим больных с кожными и венерическими заболеваниями не только из Актау, но и из прилегающих районов области. У нас нет прикрепленного населения, поэтому мы никому не отказываем в медицинской помощи, - отметила Татьяна Лаврова.

Диспансер находится по адресу: г. Актау, 3 мкр., 26 здание.
Консультации проводятся по предварительной записи.
Instagram mokvd_aktau (ссылка в шапке профиля на группу WhatsApp)
Телефон регистратуры: 50-04-22



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