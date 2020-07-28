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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 11:56

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Мангистауская область заняла первую строчку рейтинга регионов по эффективности в борьбе с CoViD-19

В Казахстане провели очередной промежуточный рейтинг регионов по индикаторам CoViD-19. Мангистауская область достигла 16 показателей из 17 имеющихся (один — на стадии реализации). Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Для стабилизации ситуации в стране проводится ежедневный мониторинг по 17 индикаторам эффективности проводимых мероприятий в регионах.

- Среди индикаторов - показатели заболеваемости коронавирусом, количество населения, охваченного тестами, эффективность тестирования населения на наличие в организме коронавирусной инфекции, занятость реанимационных коек, процент занятости коечного фонда и другое. Кроме того, учитывается своевременность отработки жалоб населения, уровень негативного восприятия населением мер по борьбе с КВИ. По состоянию на 27 июля, почти по всем индикаторам Мангистауская область достигла «зелёного» уровня. Только по двум индикаторам регион оказался не на первом месте - показатель летальности и охват палат интенсивной терапии оксигенотерапией, - рассказали в Центре общественных коммуникаций региона.

В ЦОК области добавили, что на сегодняшний день в Мангистауской области имеются две инфекционные больницы.

- Медицинские учреждения соответствуют стандартам инфекционной безопасности. Тем не менее, регион нуждается в ещё одной больнице на 200 коек, - подытожили в Центре общественных коммуникаций.



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