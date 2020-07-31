«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Июля
+26...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:37

Просмотров: 852

В Актау работают два убойных пункта

На животных рынках имеется достаточное количество скота. С утра жители города проводят обряд жертвоприношения, здесь же присутствуют имамы. Об этом сообщили в актауском городском акимате.

Фото из архива Lada.kz
В Актау работают два убойных пункта:

- скотный рынок и убойный пункт «Елнар», расположенный в 29А микрорайоне;
- скотный рынок и убойный пункт «Нур», расположенный в районе производственной зоны №2 (Приозёрный), напротив завода «Магаш нан».

- На убойных пунктах строго соблюдены санитарные меры, то есть обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, использование антисептических средств. В настоящее время на местах дежурят сотрудники акимата и полиции, а специалисты Актауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг занимаются организацией проводимых работ, - сообщили в городском акимате.

В городской администрации напомнили, что в этом году запущен сайт «qurban2020.kz» в  целях дистанционного жертвоприношения на Курбан байрам.

- Для реализации проекта в областном центре был определён убойный цех ТОО «Курык Строй Сервис» (на территории промзоны). Для подачи заявки необходимо на сайте указать свои личные данные, выбрать вид и количество животных, которые будут принесены в жертву, и указать людей, от чьего имени будет совершено жертвоприношение. Сумма оплаты, которую надо внести, автоматически отобразится. На этом же сайте нуждающиеся люди могут оставить заявку на получение жертвенного мяса. Им также необходимо указать свои данные и предоставить подтверждение своего материального положения, - рассказали в акимате Актау.

По информации главного имама Мангистауской области Ануара Елжанова, данный убойный пункт работает в соответствии с международными требованиями.

- С утра по онлайн заявке проведено жертвоприношение около 90 штук мелкого рогатого скота (бараны, козы) и два крупного рогатого скота. Работают 20 человек. Все санитарные правила соблюдены. На убойном пункте мясо хранится в холодильниках, в дальнейшем будет распределяться нуждающимся семьям. Во время пандемии призываем задуматься о своём здоровье и совершать онлайн-жертвоприношение. Здесь соблюдены требования шариата. На сайте «qurban2020.kz» нужно выбрать Мангистаускую область, пусть Аллах примет ваши молитвы! - сказал Ануар Елжанов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика