Фото из архива Lada.kz

В Актау работают два убойных пункта:



- скотный рынок и убойный пункт «Елнар», расположенный в 29А микрорайоне;

- скотный рынок и убойный пункт «Нур», расположенный в районе производственной зоны №2 (Приозёрный), напротив завода «Магаш нан».



- На убойных пунктах строго соблюдены санитарные меры, то есть обязательное ношение масок, соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра, использование антисептических средств. В настоящее время на местах дежурят сотрудники акимата и полиции, а специалисты Актауского городского управления контроля качества и безопасности товаров и услуг занимаются организацией проводимых работ, - сообщили в городском акимате.



В городской администрации напомнили, что в этом году запущен сайт «qurban2020.kz» в целях дистанционного жертвоприношения на Курбан байрам.



- Для реализации проекта в областном центре был определён убойный цех ТОО «Курык Строй Сервис» (на территории промзоны). Для подачи заявки необходимо на сайте указать свои личные данные, выбрать вид и количество животных, которые будут принесены в жертву, и указать людей, от чьего имени будет совершено жертвоприношение. Сумма оплаты, которую надо внести, автоматически отобразится. На этом же сайте нуждающиеся люди могут оставить заявку на получение жертвенного мяса. Им также необходимо указать свои данные и предоставить подтверждение своего материального положения, - рассказали в акимате Актау.



По информации главного имама Мангистауской области Ануара Елжанова, данный убойный пункт работает в соответствии с международными требованиями.



- С утра по онлайн заявке проведено жертвоприношение около 90 штук мелкого рогатого скота (бараны, козы) и два крупного рогатого скота. Работают 20 человек. Все санитарные правила соблюдены. На убойном пункте мясо хранится в холодильниках, в дальнейшем будет распределяться нуждающимся семьям. Во время пандемии призываем задуматься о своём здоровье и совершать онлайн-жертвоприношение. Здесь соблюдены требования шариата. На сайте «qurban2020.kz» нужно выбрать Мангистаускую область, пусть Аллах примет ваши молитвы! - сказал Ануар Елжанов.