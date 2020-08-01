Новую дорогу до баз отдыха открыли в Мангистау

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области

По первому этапу проекта проложено 15,6 километра асфальта из 27 километров запланированных.



Работы по оставшемуся отрезку продолжаются. По проекту автомобильная дорога расширена с двух полос до четырёх полос. На сегодняшний день ведутся работы по строительству велодорожки и тротуара. Наряду с этим устанавливаются столбы освещения. Экспертиза качества работ и материалов при реконструкции осуществляется РГП «Национальный центр качества дорожных активов». В реконструкции задействовано 30 единиц техники и около 100 специалистов.



Работы по второму этапу проекта ещё не начались. Это участок дороги от лагеря «Алау» до паромного комплекса «Курык». По данному проекту планируется строительство двухполосной дороги протяженностью 34,7 километра.



Третий этап проекта – это реконструкция моста водоотливного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» («Шора»). На сегодняшний день на данном участке завершены демонтажные работы. Протяженность дороги по проекту - 0,07 км. (70 метров).



- Подрядчик по строительству моста - ТОО «Акжол Курылыс», авторский надзор – ТОО «МГПС» и технический надзор – ТОО «Yeren». Между ТОО «Акжол Курылыс» и ТОО «АЗМК» Алматы заключен договор на поставку железобетонных изделий для строительства моста. Материалы уже поступают. Монтажные работы начнутся в августе, - отметили в пресс-службе главы региона.



Четвёртый этап проекта - строительство автомобильной дороги протяженностью 4,6 километра от населённого пункта Умирзак до теплого пляжа в Актау.



По проекту предусмотрено четырёхполосные автомобильные дороги с полным освещением, велодорожки, тротуары и мостовое сооружение. В настоящее время на 4,6 километра дороги полностью уложено основание и асфальтовое покрытие. Работы завершены на 85 процентов. Задействовано 50 единиц техники и около 100 человек. Работы продолжаются.



Пятый этап - реконструкция участка автомобильной дороги от перекрёстка №3 и №1 («Honda Center») до села Умирзак. По проекту планируется расширение проезжей части с двухполосной до четырёхполосной. Общая протяженность 4,5 километра. Планируется строительство тротуара по обеим сторонам проезжей части, а также велодорожка.



Работы по первому, третьему и четвёртому этапам будут завершены во второй половине текущего года.



Реконструкция данных автомобильных дорог способствует развитию туристического кластера региона, повысит долю туристического бизнеса, развитию транспортно-логистического потенциала и увеличению грузопотока.