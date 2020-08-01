Ряд авиакомпаний в Актау отменили международные рейсы

Фото из архива Lada.kz

Международные рейсы отменили некоторые авиакомпании.



Авиакомпания SCAT отменила сразу несколько международных рейсов.



- с 31 июля по 9 августа:



VSV811/812 Актау-Стамбул-Актау.



- с 1 по 9 августа:



DV805/806 Актау-Москва-Актау;

DV829/830 Актау-Краснодар-Актау;

DV831/832 Актау-Минводы-Актау;

DV835/836 Актау-Астрахань-Актау;

DV837/838 Актау-Махачкала-Актау.



- с 1 по 31 августа:



DV841/842 Актау-Тбилиси-Актау;

DV849/850 Актау-Баку-Актау.



Авиакомпания AEROFLOT отменила рейс SU1954/1955 Москва-Актау-Москва со 2 июля по 16 сентября.



Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту «Минск-Актау-Минск».