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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 1796

Ряд авиакомпаний в Актау отменили международные рейсы

Об отмене рейсов сообщается на сайте Международного аэропорта Актау.

Фото из архива Lada.kz
Международные рейсы отменили некоторые авиакомпании.

Авиакомпания SCAT отменила сразу несколько международных рейсов.

- с 31 июля по 9 августа:

VSV811/812 Актау-Стамбул-Актау.

- с 1 по 9 августа:

DV805/806 Актау-Москва-Актау;
DV829/830 Актау-Краснодар-Актау;
DV831/832 Актау-Минводы-Актау;
DV835/836 Актау-Астрахань-Актау;
DV837/838 Актау-Махачкала-Актау.

- с 1 по 31 августа:

DV841/842 Актау-Тбилиси-Актау;
DV849/850 Актау-Баку-Актау.

Авиакомпания AEROFLOT отменила рейс SU1954/1955 Москва-Актау-Москва со 2 июля по 16 сентября.

Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту «Минск-Актау-Минск».



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Комментарии ( 2 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 18:38
как можно отменить то чего давно нет?
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 18:34
Потом вторая волна и авиакомпании могут выбросить свои самолёты на свалку!
 
 

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