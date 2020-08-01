Ряд авиакомпаний в Актау отменили международные рейсы

Фото из архива Lada.kz
Международные рейсы отменили некоторые авиакомпании.
Авиакомпания SCAT отменила сразу несколько международных рейсов.
- с 31 июля по 9 августа:
VSV811/812 Актау-Стамбул-Актау.
- с 1 по 9 августа:
DV805/806 Актау-Москва-Актау;
DV829/830 Актау-Краснодар-Актау;
DV831/832 Актау-Минводы-Актау;
DV835/836 Актау-Астрахань-Актау;
DV837/838 Актау-Махачкала-Актау.
- с 1 по 31 августа:
DV841/842 Актау-Тбилиси-Актау;
DV849/850 Актау-Баку-Актау.
Авиакомпания AEROFLOT отменила рейс SU1954/1955 Москва-Актау-Москва со 2 июля по 16 сентября.
Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту «Минск-Актау-Минск».
Авиакомпания SCAT отменила сразу несколько международных рейсов.
- с 31 июля по 9 августа:
VSV811/812 Актау-Стамбул-Актау.
- с 1 по 9 августа:
DV805/806 Актау-Москва-Актау;
DV829/830 Актау-Краснодар-Актау;
DV831/832 Актау-Минводы-Актау;
DV835/836 Актау-Астрахань-Актау;
DV837/838 Актау-Махачкала-Актау.
- с 1 по 31 августа:
DV841/842 Актау-Тбилиси-Актау;
DV849/850 Актау-Баку-Актау.
Авиакомпания AEROFLOT отменила рейс SU1954/1955 Москва-Актау-Москва со 2 июля по 16 сентября.
Авиакомпания Belavia отменила рейсы на 2020 год по маршруту «Минск-Актау-Минск».