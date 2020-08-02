Полицейские Актау вытащили из моря малыша

- Один из сотрудников разделся и зашёл в море, благополучно вытащив мальчика на берег. Спустя время пришла родственница ребёнка, которая уже около получаса сама искала его, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

По информации ведомства, инцидент произошёл на «Солдатском пляже». Патрулирующие данную территорию полицейские заметили ребёнка, который находился без присмотра взрослых и уже был в море.Также уточняется, что мальчик проживает в посёлке Приморский.