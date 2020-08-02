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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 2390

Полицейские Актау вытащили из моря малыша

Стражи порядка вытащили на берег трёхлетнего мальчика, который один оказался на пляже. Подробности предоставили на портале Министерства внутренних дел.

Кадр видео
По информации ведомства, инцидент произошёл на «Солдатском пляже». Патрулирующие данную территорию полицейские заметили ребёнка, который находился без присмотра взрослых и уже был в море.

- Один из сотрудников разделся и зашёл в море, благополучно вытащив мальчика на берег. Спустя время пришла родственница ребёнка, которая уже около получаса сама искала его, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.


Также уточняется, что мальчик проживает в посёлке Приморский.




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Комментарии ( 1 )

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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 12:05
пришла родственница ребёнка, которая уже около получаса сама искала его

Ребёнку--шапалак podzatylnik
Родственнице--арест на 5 суток! fingal
 
 

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