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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:36

Просмотров: 1444

В одном из районов Мангистау сменился глава полиции

В Каракиянском районе поменялся начальник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

фото предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области
Приказом руководителя департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора полиции Жанарбека Бактыбаева, по согласованию с министром внутренних дел новым начальником отдела полиции Каракиянского района назначен майор Данияр Азимов.

Нового руководителя представил личному составу заместитель начальника департамента полиции Болатбек Акшауов.

Данияр Азимов родился в 1985 году. В органах внутренних дел с 2008 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы являлся заместителем местной полицейской службы, заместителем управления полиции Жанаозена и заместителем начальника отдела полиции Бейнеуского района.

В 2020 году закончил магистратуру Карагандинской академии МВД РК.

- Организаторские способности, личная ответственность и профессионализм Данияра Азимова будут востребованы для выполнения поставленных задач в новом для него регионе. Желаю скорее адаптироваться, и при поддержке заместителей, вверенного личного состава сделать все необходимое для обеспечения правопорядка в районе, - отметил Болатбек Акшауов.



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