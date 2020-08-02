В одном из районов Мангистау сменился глава полиции

- Организаторские способности, личная ответственность и профессионализм Данияра Азимова будут востребованы для выполнения поставленных задач в новом для него регионе. Желаю скорее адаптироваться, и при поддержке заместителей, вверенного личного состава сделать все необходимое для обеспечения правопорядка в районе, - отметил Болатбек Акшауов.

Приказом руководителя департамента полиции Мангистауской области, генерал-майора полиции Жанарбека Бактыбаева, по согласованию с министром внутренних дел новым начальником отдела полиции Каракиянского района назначен майор Данияр Азимов.Нового руководителя представил личному составу заместитель начальника департамента полиции Болатбек Акшауов.Данияр Азимов родился в 1985 году. В органах внутренних дел с 2008 года. Имеет большой опыт работы на руководящих должностях. В разные годы являлся заместителем местной полицейской службы, заместителем управления полиции Жанаозена и заместителем начальника отдела полиции Бейнеуского района.В 2020 году закончил магистратуру Карагандинской академии МВД РК.