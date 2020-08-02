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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:39

Просмотров: 306

Главный полицейский области обратился к жителям Мангистау

Глава департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор Жанарбек Бактыбаев призвал жителей региона соблюдать меры предосторожности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генерал-майор Жанарбек Бактыбаев. Фото предоставили в департаменте полиции Мангистауской области
Несмотря на запрет проведения семейных мероприятий, как отметил Жанарбек Бактыбаев, большинство людей игнорирует и нарушает требования карантина.

- С начала введения карантина в регионе наши полицейские круглосуточно служат во благо народа, сохраняя спокойствие и безопасность граждан. Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, усилены меры безопасности в общественных местах. По всей области совместно с заинтересованными органами проверяются общественные места, рестораны, кафе, а также ведётся контроль по безопасности на пляжах Актау, в Тупкараганском и Каракиянском районах. Проводятся разъяснительные работы. Однако, несмотря на предупреждения, некоторые граждане допускают нарушения и нам приходится привлекать их к ответственности. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Если карантинные меры не будут соблюдаться, то это приведет к увеличению количества заражённых. Всегда носите с собой средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептик. Думайте о себе, о своей безопасности и безопасности членов ваших семей, - заявил руководитель департамента полиции Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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himan61 (Посетители) Сегодня, 20:47
коронобесие продолжается...
 
 

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