Главный полицейский области обратился к жителям Мангистау

- С начала введения карантина в регионе наши полицейские круглосуточно служат во благо народа, сохраняя спокойствие и безопасность граждан. Ежедневно проводятся рейдовые мероприятия, усилены меры безопасности в общественных местах. По всей области совместно с заинтересованными органами проверяются общественные места, рестораны, кафе, а также ведётся контроль по безопасности на пляжах Актау, в Тупкараганском и Каракиянском районах. Проводятся разъяснительные работы. Однако, несмотря на предупреждения, некоторые граждане допускают нарушения и нам приходится привлекать их к ответственности. Призываю граждан соблюдать меры предосторожности, особенно в публичных местах, во избежание вреда здоровью. Если карантинные меры не будут соблюдаться, то это приведет к увеличению количества заражённых. Всегда носите с собой средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептик. Думайте о себе, о своей безопасности и безопасности членов ваших семей, - заявил руководитель департамента полиции Мангистауской области.

Несмотря на запрет проведения семейных мероприятий, как отметил Жанарбек Бактыбаев, большинство людей игнорирует и нарушает требования карантина.