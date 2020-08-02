Судьбу нефтепровода возле Актау решил суд

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Как установлено, в конце 2018 – начале 2019 года перед стартом строительства нефтепровода от битумного завода до головной нефтеперекачивающей станции в промышленной зоне Актау специалисты компании получили все необходимые разрешительные документы.



В течение 2019 года проект был согласован с Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, в которой заявили, что трубопровод не нанесет вреда природе. В инспекции по охране водных ресурсов, а также в департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности также одобрили строительство.



Разрешение было получено и от руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром», водозаборный канал которого пересекает нефтепровод. Акционерная компания «КазТрансОйл» также одобрила проект.



Как выяснилось, 28 метров нефтепровода проходили по территории одной из частных компаний, с которыми тоже изначально была достигнута договоренность. Но землевладелец, железнодорожные пути которого пересекал новый нефтепровод, побоялся потерять доход и подал иск в суд. Ранее нефть с битумного завода перевозили составы по этой самой железной дороге.



Заявитель отметил, что трубопровод не технологический, а магистральный, соответственно, здесь другая весовая категория и другие разрешительные документы. Но Министерство энергетики 14 августа 2019 года подтвердило, что построенный нефтепровод не является магистральным. Такие же выводы сделали в апреле 2020 года специалисты «Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК».



Суд встал на сторону владельцев нефтепровода и предоставил компании сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком).