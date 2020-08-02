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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:18

Просмотров: 4215

Судьбу нефтепровода возле Актау решил суд

Землевладелец, железнодорожные пути которого пересекает новый нефтепровод, опасался потерять прибыль и начал судебные тяжбы. Об этом информирует zakon.kz.

Фото из доступных источников
Как установлено, в конце 2018 – начале 2019 года перед стартом строительства нефтепровода от битумного завода до головной нефтеперекачивающей станции в промышленной зоне Актау специалисты компании получили все необходимые разрешительные документы.

В течение 2019 года проект был согласован с Мангистауской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира, в которой заявили, что трубопровод не нанесет вреда природе. В инспекции по охране водных ресурсов, а также в департаменте Комитета индустриального развития и промышленной безопасности также одобрили строительство.

Разрешение было получено и от руководства ТОО «МАЭК-Казатомпром», водозаборный канал которого пересекает нефтепровод. Акционерная компания «КазТрансОйл» также одобрила проект.

Как выяснилось, 28 метров нефтепровода проходили по территории одной из частных компаний, с которыми тоже изначально была достигнута договоренность. Но землевладелец, железнодорожные пути которого пересекал новый нефтепровод, побоялся потерять доход и подал иск в суд. Ранее нефть с битумного завода перевозили составы по этой самой железной дороге.

Заявитель отметил, что трубопровод не технологический, а магистральный, соответственно, здесь другая весовая категория и другие разрешительные документы. Но Министерство энергетики 14 августа 2019 года подтвердило, что построенный нефтепровод не является магистральным. Такие же выводы сделали в апреле 2020 года специалисты «Центра судебной экспертизы Министерства юстиции РК».

Суд встал на сторону владельцев нефтепровода и предоставил компании сервитут (право ограниченного пользования чужим земельным участком).



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Комментарии ( 10 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 20:55
Каскор пролетел.
 
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makenych (Посетители) Сегодня, 20:22
"Хочу купить землю, на которой стоят столбы электрические от МАЭКа до города, пусть мне аренду платят за то, что их столбы стоят на моей земле"
Что так скромно ...
В одном из городов приграничного государства бизнесмен армянин здание администрации приватизировал и сдает его в аренду той же администрации.
 
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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:53
Цитата: Businessman
Кто владелец ж.д. путей и кто владелец нефтепровода?

Не, ужели не понятно!.Чей битумный завод!?.
Конечно клана ельбаса!, а железка тоже барыг под его крышей, но они стали в пролёте железка стала не нужна, нефть по трубе подают, поэтому и пошли суды.

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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  • tolk
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:49
Цитата: KTS
они будут отыгрываться на других клиентах

3 компании они уже задушили своими тарифами на транспортировку нефтепродуктов по ж/д путям, это "Алтын Кыран", "МоbiLex" и "Артис Оверсиз".Последняя компания кое-как вышла из положения, перешла на транспортировку автовозами.
 
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  • arelav_74
  • tolk
 KTS (Посетители) Сегодня, 19:33
glu-info,
Разумеется всё было получено, пока до них дошло, что они будут терять прибыль, они кинулись в атаку, наглым образом, без решения суда, стали выдёргивать футляры, под своим участком железной дороги, далее, каким то чудесным образом, суд постановил привести ЖД путь в первоначальное состояние. Я думаю, что и так ясно, почему было такое решение, имея таких покровителей. А жадных надо наказывать, жаль только, что они будут отыгрываться на других клиентах, скорей всего!
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:13
Цитата: sergbodr
пришлось в обход прокладывать!!!

А можно было бы кинуть виадук НАД ж/д путями,раз не дали проложить ПОД ж/д путями...
 
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  • Ну Ну
  • Коммунист.
 Businessman (Посетители) Сегодня, 18:32
Почему не озвучиваете название компаний, или это госсекрет какой-то? Кто владелец ж.д. путей и кто владелец нефтепровода?
 
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  • koronavirus
 glu-info (Посетители) Сегодня, 17:40
28 метров нефтепровода проходили по территории одной из частных компаний,
От этой компании должны были быть получены техусловия. Из статьи не ясно,было ли это сделано своевременно.
 
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alanalda1 (Посетители) Сегодня, 17:24
Но землевладелец, железнодорожные пути которого пересекал новый нефтепровод, побоялся потерять доход и подал иск в суд.

Ничего себе мафиози! Выкупил часть земли по которому проложены рельсы и с поездов деньги сдирает, за то что они едут по "его" земле!
Учитесь как надо деньги делать! А мы дураки на работу ходим!

разворовали земли страны и теперь "капусту стригут"!
В этой стране надо много что проверить!
Земля оказывается тоже может прибыль приносить.
Хочу купить землю, на которой стоят столбы электрические от МАЭКа до города, пусть мне аренду платят за то, что их столбы стоят на моей земле! dance
 
-1
  • koronavirus
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  • 12-й регион
  • arelav_74
 sergbodr (Посетители) Сегодня, 16:55
А по другому и быть не могло, их, конечно, можно понять, прибыль никто не хочет терять, но не такими же методами!!! Я бы, на месте хозяев трубы, потребовал возмещения материальных затрат, ведь из-за них, пришлось в обход прокладывать!!!

 
 

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