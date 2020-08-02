895 автомобилей из Армении зарегистрировали в Мангистау

Фото из доступных источников
Полиция напоминает, что зарегистрировать машины из Армении необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат транспортные средства, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года с левым рулем.
Данную процедуру можно совершить в специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОН).
Получение временных государственных номеров, по словам полицейских, занимает около часа. Для этого необходимо оплатить три государственные пошлины:
1) сбор за государственную регистрацию транспортного средства – 0,25 месячных расчётных показателей (МРП)
2) за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП
3) за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (если иное не установлено статьей 615 Налогового кодекса РК) – 2,8 МРП.
МРП - 2778 тенге.
В связи с карантином график работы сотрудников по регистрации армянских номеров в будние дни с 09:00 до 16:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00.
Контактные номера call-центра: +7 (7292) 47-45-10, 47-45-11.
Данную процедуру можно совершить в специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОН).
Получение временных государственных номеров, по словам полицейских, занимает около часа. Для этого необходимо оплатить три государственные пошлины:
1) сбор за государственную регистрацию транспортного средства – 0,25 месячных расчётных показателей (МРП)
2) за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП
3) за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (если иное не установлено статьей 615 Налогового кодекса РК) – 2,8 МРП.
МРП - 2778 тенге.
В связи с карантином график работы сотрудников по регистрации армянских номеров в будние дни с 09:00 до 16:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00.
Контактные номера call-центра: +7 (7292) 47-45-10, 47-45-11.
Оставьте свой комментарий первым.