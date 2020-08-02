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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:33

Просмотров: 854

895 автомобилей из Армении зарегистрировали в Мангистау

С 1 июня в регионе зарегистрировано 895 автомашин с армянскими государственными номерами. Такие данные предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Полиция напоминает, что зарегистрировать машины из Армении необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат транспортные средства, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года с левым рулем.

Данную процедуру можно совершить в специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОН).

Получение временных государственных номеров, по словам полицейских, занимает около часа. Для этого необходимо оплатить три государственные пошлины:

1) сбор за государственную регистрацию транспортного средства – 0,25 месячных расчётных показателей (МРП)
2) за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП
3) за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (если иное не установлено статьей 615 Налогового кодекса РК) – 2,8 МРП.

МРП - 2778 тенге.

В связи с карантином график работы сотрудников по регистрации армянских номеров в будние дни с 09:00 до 16:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00.

Контактные номера call-центра: +7 (7292) 47-45-10, 47-45-11.



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