895 автомобилей из Армении зарегистрировали в Мангистау

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Полиция напоминает, что зарегистрировать машины из Армении необходимо до 1 сентября. Регистрации подлежат транспортные средства, ввезённые из Армении до 1 февраля 2020 года с левым рулем.



Данную процедуру можно совершить в специализированном центре обслуживания населения (СпецЦОН).



Получение временных государственных номеров, по словам полицейских, занимает около часа. Для этого необходимо оплатить три государственные пошлины:



1) сбор за государственную регистрацию транспортного средства – 0,25 месячных расчётных показателей (МРП)

2) за выдачу свидетельства о государственной регистрации транспортных средств – 1,25 МРП

3) за выдачу государственного регистрационного номерного знака на автомобиль (если иное не установлено статьей 615 Налогового кодекса РК) – 2,8 МРП.



МРП - 2778 тенге.



В связи с карантином график работы сотрудников по регистрации армянских номеров в будние дни с 09:00 до 16:00, в субботу и воскресенье – с 09:00 до 13:00.



Контактные номера call-центра: +7 (7292) 47-45-10, 47-45-11.