Боди-массажисток из Шымкента задержали в Актау

- Собранные материалы дел будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметили в ведомстве.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники криминальной полиции выявили два факта незаконной деятельности, к которым причастны девять девушек.В минувшую субботу, 1 августа, примерно в 17:00, в 29 микрорайоне оперативниками были задержаны четыре девушки, которые представляли услуги боди-массажа.Вечером, в 20:00, в 33 микрорайоне правоохранители задержали ещё пять боди-массажисток.Установлено, что все они приехали на заработки из Шымкента. Объявления об услугах размещали в социальных сетях.