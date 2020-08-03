Боди-массажисток из Шымкента задержали в Актау

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В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники криминальной полиции выявили два факта незаконной деятельности, к которым причастны девять девушек.
В минувшую субботу, 1 августа, примерно в 17:00, в 29 микрорайоне оперативниками были задержаны четыре девушки, которые представляли услуги боди-массажа.
Вечером, в 20:00, в 33 микрорайоне правоохранители задержали ещё пять боди-массажисток.
Установлено, что все они приехали на заработки из Шымкента. Объявления об услугах размещали в социальных сетях.
В минувшую субботу, 1 августа, примерно в 17:00, в 29 микрорайоне оперативниками были задержаны четыре девушки, которые представляли услуги боди-массажа.
Вечером, в 20:00, в 33 микрорайоне правоохранители задержали ещё пять боди-массажисток.
Установлено, что все они приехали на заработки из Шымкента. Объявления об услугах размещали в социальных сетях.
- Собранные материалы дел будут направлены в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметили в ведомстве.