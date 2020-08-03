В Мангистау выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

фото из открытых источников
Согласно данным официального сайта coronovirus2020.kz, один из 12 носителей вируса является бессимптомным.
Таким образом, на сегодняшний день в регионе выявлено 2952 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 111 человек.
Летальных исходов – 31.
Всего в стране коронавирус выявлен у 92 662 человек.
Всего в Казахстане зарегистрировано также 5181 случай пневмонии с признаками COVID-19.
Таким образом, на сегодняшний день в регионе выявлено 2952 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 111 человек.
Летальных исходов – 31.
Всего в стране коронавирус выявлен у 92 662 человек.
Всего в Казахстане зарегистрировано также 5181 случай пневмонии с признаками COVID-19.