«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 03 Августа
+28...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418 KZT
  • €1 = 491.36 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:40

Просмотров: 502

В Мангистау выявлено 12 новых случаев заражения COVID-19

По данным на 3 августа коронавирус подтвердился у 12 жителей Мангистауской области. Об этом сообщается на официальном сайте по ситуации с коронавирусом coronavirus2020.kz.

фото из открытых источников
Согласно данным официального сайта coronovirus2020.kz, один из 12 носителей вируса является бессимптомным.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе выявлено 2952 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 111 человек.

Летальных исходов – 31.

Всего в стране коронавирус выявлен у 92 662 человек.

Всего в Казахстане зарегистрировано также 5181 случай пневмонии с признаками COVID-19.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ODUVANCHIK (Посетители) Сегодня, 10:26
Ohotnik,
Вчера подумала, что это данные только за 2 августа. А сегодня зайдя на сайт пришла в выводу, что это ОБЩИЕ данные ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД, НЕ ВЕРЮ!!!!!! Эти данные -ни о чём! Я бы поверила ещё, что за весь период только в Актау!

Андpей,
https://www.lada.kz/aktau_news/society/82650-desyatki-zhiteley-aktau-prishli-pro
stitsya-s-mamoy-eks-nachalnika-departamenta-policii-mangistau.html
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Андpей (Посетители) Сегодня, 10:02
в ближайшее время ожидаем ещё большой прирост. В котеджике напротив зелёного рынка в 27 мк, собралось человек 200. И полицаи вместо того что бы штрафовать, дорогу перекрывают, что бы машины не мешались и побольше людей уместилось.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 09:51
К чему относится 5181 случай пневмонии? К области или Республике? За какой период? Всего, за неделю, сутки?
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика