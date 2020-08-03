В Актау устанавливают автобусные остановки

Первая остановка появилась возле монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне. Вторая установлена в 11 микрорайоне, возле магазина «Жасдаурен».- До конца октября в городе будут установлены еще две автобусные остановки: перед 38 домом в 11 микрорайоне и сзади 71 дома в 27 микрорайоне.На новых остановках предусмотрены стенды для рекламы, мусорные урны и скамейки, – сообщили в акимате Актау.