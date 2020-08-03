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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:33

Просмотров: 1642

В Актау устанавливают автобусные остановки

Две новые автобусные остановки уже появились в 7 и 11 микрорайонах. Об этом сообщили в акимате Актау.

Фото акимата Актау
Первая остановка появилась возле монумента «Вечный огонь» в 7 микрорайоне. Вторая установлена в 11 микрорайоне, возле магазина «Жасдаурен».

В Актау устанавливают автобусные остановки


- До конца октября в городе будут установлены еще две автобусные остановки: перед 38 домом в 11 микрорайоне и сзади 71 дома в 27 микрорайоне.
На новых остановках предусмотрены стенды для рекламы, мусорные урны и скамейки, – сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 6 )

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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 19:16
А одуматься сделать с задней стороны свес не додумались? Или крышу подлиннее? Там тени нет вообще, это для жителей какого региона ? Прежде чем лепить хрен знает что, выставили бы на обсуждение макет, чтобы те кто пользоваться будет, рассказали что и как должно быть...
 
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Актау362 (Посетители) Сегодня, 17:46
Ну а в новых мкр.когда будут установлены крытые остановки?Скоро похолодает.Лето на жаре отстояли.
 
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Guz (Посетители) Сегодня, 17:45
Ну хорошо,просто отлично.
 
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  • leo529
  • ЁмоЁ
 Кинст (Посетители) Сегодня, 17:22
Цитата: 12-й регион
у Дружбы в 1 мкр.?

Полностью поддерживаю. Там даже лавочек нет, не то, чтобы тенька....
А напротив Дружбы (3 мкрн.) остановка вообще металлолом какой-то. Без слёз не взглянешь.
 
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  • Кинст
  • ЁмоЁ
 leo529 (Посетители) Сегодня, 17:13
Цитата: Галина63
Давно пора оборудовать автобусную остановку в 3а мкр. (42 магазин), напротив нового Онкологического центра.

Да и по всему городу нужно пожалуй: 1-2, 4-1, Филармония (с обеих сторон), 8-20, да и еще много где наверное..
 
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  • Кинст
  • ЁмоЁ
  • PoZitron
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:12
Ух тыыы! Отчитались, словно первый спутник земли запустили в космос. А где крытые остановки у ШУМа, у Акботы,у Дружбы в 1 мкр.??? Всё таки центральная дорога.
 
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  • Кая Снегова
  • ЁмоЁ
  • Василий Кравчук
  • Кинст
  • alesha
  • Краснов
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 16:38
Давно пора оборудовать автобусную остановку в 3а мкр. (42 магазин), напротив нового Онкологического центра.
 
 

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