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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:57

Просмотров: 223

Достопримечательность Мангистау попала в объектив фотографа «National Geographic»

На странице «National Geographic» была опубликована фотография, которую сделал George Steinmetz. На снимке запечатлена достопримечательность Мангистау Кызылкуп, место также известно как Тирамису.

фото со страницы George Steinmetz в Инстаграмм
Снимок опубликован на странице «National Geographic» в Инстаграмм.

Достопримечательность Мангистау попала в объектив фотографа «National Geographic»


Достопримечательность Мангистау попала в объектив фотографа «National Geographic»


- Морские отложения обнажаются ниже уровня моря, в бассейне Мангистауской области. Мне повезло увидеть этот редкий проблеск в месте, которое немногие когда-либо видели сверху, – поделился своими эмоциями с подписчиками автор снимка.

Место Тирамису является популярным для посещения как среди жителей, так и гостей региона.



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