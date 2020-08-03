Достопримечательность Мангистау попала в объектив фотографа «National Geographic»

Снимок опубликован на странице «National Geographic» в Инстаграмм.- Морские отложения обнажаются ниже уровня моря, в бассейне Мангистауской области. Мне повезло увидеть этот редкий проблеск в месте, которое немногие когда-либо видели сверху, – поделился своими эмоциями с подписчиками автор снимка.Место Тирамису является популярным для посещения как среди жителей, так и гостей региона.