Почти в половину снизилось количество пьяных водителей в Мангистау

Иллюстративное фото с сайта marbellaru.es
Количество водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, как передаёт Polisia.kz, уменьшилось в Мангистауской области.
- Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения. Зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей приводят к гибели людей и травмам. На территории региона за семь месяцев этого года зарегистрировано 578 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 43,6 процента, - сообщается на информационном портале.
В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок семь лет. Водитель-нарушитель закрывается в специальный приёмник-распределитель на определённый срок, который устанавливается решением суда. За отказ гражданина от освидетельствования могут лишить водительского удостоверения и также наложить штраф.
– Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде не игнорируйте данный факт, а сообщайте в дежурную часть полиции, – сказал Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции области.
- Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения. Зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей приводят к гибели людей и травмам. На территории региона за семь месяцев этого года зарегистрировано 578 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 43,6 процента, - сообщается на информационном портале.
В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок семь лет. Водитель-нарушитель закрывается в специальный приёмник-распределитель на определённый срок, который устанавливается решением суда. За отказ гражданина от освидетельствования могут лишить водительского удостоверения и также наложить штраф.
– Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде не игнорируйте данный факт, а сообщайте в дежурную часть полиции, – сказал Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции области.