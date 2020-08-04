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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 214

Почти в половину снизилось количество пьяных водителей в Мангистау

За семь месяцев с начала этого года в регионе зарегистрировано 578 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 43,6 процента. Об этом сообщается на информационном портале Polisia.kz.

Иллюстративное фото с сайта marbellaru.es
Количество водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, как передаёт Polisia.kz, уменьшилось в Мангистауской области.

- Нетрезвые водители являются одной из наиболее актуальных угроз безопасности дорожного движения. Зачастую ДТП с участием нетрезвых водителей приводят к гибели людей и травмам. На территории региона за семь месяцев этого года зарегистрировано 578 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По сравнению с прошлым годом количество нарушений снизилось на 43,6 процента, - сообщается на информационном портале.

В соответствии с административным законодательством за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф и лишение права управления транспортными средствами на срок семь лет. Водитель-нарушитель закрывается в специальный приёмник-распределитель на определённый срок, который устанавливается решением суда. За отказ гражданина от освидетельствования могут лишить водительского удостоверения и также наложить штраф.

– Только совместными усилиями можно повлиять на ситуацию и избежать человеческих жертв. Проявляйте активную гражданскую позицию и в случае обоснованных предположений управления водителем автомобилем в нетрезвом виде не игнорируйте данный факт, а сообщайте в дежурную часть полиции, – сказал Жанарбек Бактыбаев, начальник департамента полиции области.



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Комментарии ( 2 )

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  • Коммунист.
 GRAFF (Посетители) Сегодня, 13:11
За-то педофилы по вылазили!
 
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  • kolu411
  • Коммунист.
 Кoт (Посетители) Сегодня, 12:49
Почти в половину снизилось количество пьяных водителей в Мангистау


Не думаю. Снизилось количество ВЫЯВЛЕНИЙ, т.к. в последнее время, по непонятным лично мне причинам, сотрудников полиции почти что невидно.

Ещё хотелось бы обратить внимание на появление ПРОСТО КУЧИ алкашни, стреляющей мелочь во дворах. Особенно в нижних районах. Молодые, лет чуть за 30 подходят и чуть ли в карман не лезут! У меня с ними разговор короткий, обычно "не дам" работает. Но я ПРЕДУПРЕЖДАЮ: если хоть одна эта падла подойдёт к моей маме, например, или при мне к любому пожилому прохожему - я буду решать проблему сам.

Наведите порядок с пьяным быдлом во дворах пока это не привело к трагедии. Бездействие полиции обернётся тем, что рано или поздно иннициативные группы будут как раньше пинками загонять быдло в мусорки, бить их, калечить и убивать. Там узнаете нас.
 
 

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