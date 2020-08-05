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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 07:47

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Более 500 новобранцев пополнили воинские части Мангистауской области

В начале августа воинские части Сил воздушной обороны, сухопутных войск и военно-морских сил, дислоцирующихся в Мангистауской области, пополнились более чем на 500 новобранцев. На сегодняшний день комплектование воинских частей Вооружённых сил практически завершено. Об этом проинформировали в пресс-службе Актауского гарнизона.

Молодое пополнение. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона
Свыше 500 призывников прибыли из всех регионов республики.

- К месту срочной службы новобранцы были доставлены железнодорожным сообщением. Они уже приступили к изучению программы начальной военной подготовки. До принятия воинской присяги молодые воины будут участвовать в практической стрельбе с выполнением нормативов по огневой и тактической подготовке, - рассказал Ерлан Нуралин, подполковник, начальник сбора войсковой части №25744.

В пресс-службе отметили, что для соблюдения карантинных мер военнослужащие срочной службы изолированы от всего личного состава на период начальной военной подготовки.

- Для проведения занятий с новобранцами подготовлены казармы. Занятия с вновь прибывшими призывниками проводят профессиональные инструкторы из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов, - проинформировал капитан Нурбал Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.



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