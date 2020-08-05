Более 500 новобранцев пополнили воинские части Мангистауской области

Молодое пополнение. Фото предоставлено пресс-службой Актауского гарнизона

Свыше 500 призывников прибыли из всех регионов республики.



- К месту срочной службы новобранцы были доставлены железнодорожным сообщением. Они уже приступили к изучению программы начальной военной подготовки. До принятия воинской присяги молодые воины будут участвовать в практической стрельбе с выполнением нормативов по огневой и тактической подготовке, - рассказал Ерлан Нуралин, подполковник, начальник сбора войсковой части №25744.



В пресс-службе отметили, что для соблюдения карантинных мер военнослужащие срочной службы изолированы от всего личного состава на период начальной военной подготовки.



- Для проведения занятий с новобранцами подготовлены казармы. Занятия с вновь прибывшими призывниками проводят профессиональные инструкторы из числа наиболее подготовленных офицеров и сержантов, - проинформировал капитан Нурбал Шалабаев, начальник пресс-службы Актауского гарнизона.