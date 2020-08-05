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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:57

Просмотров: 1561

Число заражённых COVID-19 в Мангистау достигло почти 3000 человек

По состоянию на 5 августа в Мангистауской области зарегистрировано ещё 30 новых случаев COVID-19. Обэтом сообщается в Telegram-канале официального ресурса coronavirus2020.kz.

Фото из доступных источников
В регионе за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек, также выявлено 17 бессимптомных носителей.

Число заболевших в нашей области достигло 2995 случаев.

За последние сутки 71 человек выздоровел от коронавируса, за весь период выздоровели – 2214 пациента.

Всего в стране выявлено 94 882 заболевших коронавирусом, количество летальных случаев составило - 1058. Число заболевших пневмонией с признаками COVID-19 в Казахстане достигло 6255.

Число заражённых COVID-19 в Мангистау достигло почти 3000 человек



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Комментарии ( 3 )

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  • Pavelmwest
 Рома (Посетители) Сегодня, 11:42
В достоверность этих цифр верится с трудом. Все дело в том, что у нас в стране считают заражённых COVID-19 по своему. Поэтому вериться с трудом, с учётом того, что ранее не были включены в общую статистику случаи атипичной пневмонии.
Согласно официальным данным, с начала текущего года в Казахстане зарегистрировано более 234 тысяч случаев пневмонии (думаю нет необходимости вставлять ссылку, если речь идет об официальных данных, которые публикуются в разных СМИ). Это на 3,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возникает вопрос: откуда такое резкое увеличение случаев пневмонии? Не удивительно, что многие страны ужесточили въезд для туристов из Казахстана.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • bekenova
  • OlegVak
 Саша саша (Посетители) Сегодня, 10:12
Вот это палево!!!!
 
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  • Саша саша
  • makenych
  • babe
  • My_way
  • OlegVak
 Знакомый (Посетители) Сегодня, 10:08
Как на 7 августа? сегодня только 5-ое? shock
 
 

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