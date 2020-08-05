Число заражённых COVID-19 в Мангистау достигло почти 3000 человек

В регионе за сутки коронавирус подтвердился у 30 человек, также выявлено 17 бессимптомных носителей.Число заболевших в нашей области достигло 2995 случаев.За последние сутки 71 человек выздоровел от коронавируса, за весь период выздоровели – 2214 пациента.Всего в стране выявлено 94 882 заболевших коронавирусом, количество летальных случаев составило - 1058. Число заболевших пневмонией с признаками COVID-19 в Казахстане достигло 6255.