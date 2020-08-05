В Форт-Шевченко строят амфитеатр и набережную

- На улицах Досана Тажиева и Жамбыла Жабаева начато строительство детских игровых площадок. Также при спонсоркой поддержке компании ТОО «Оңдасын Строй» в микрорайоне Жана Кетик также строится детская площадка, - отметил Осер Тлепов.

Численность населения Форт-Шевченко достигает 7 666 человек. Как заявил аким Форт-Шевченко Осер Тлепов, в городе ежегодно увеличивается количество горожан, также растёт и число частных жилых домов. Данный рост требует создания новых объектов инфраструктуры.Кроме этого, в Форт-Шевченко ведутся работы по благоустройству набережной. Здесь планируется построить мини-футбольную площадку, площадку для воркаута, детские игровые площадки, волейбольную площадку, автостоянку, амфитеатр и теневые навесы. Строительством занимается подрядная компания ТОО «Тупқараган».Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь текущего года.