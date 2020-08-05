FlyArystan запустит авиарейс в Актау из Караганды

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Авиарейс Караганда - Актау - Караганда планируется запустить с 14 августа два раза в неделю по понедельникам и пятницам.
Полёты будут проходить на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 180 мест.
Минимальная стоимость билета от 11 999 тенге, что включает место на борту, пять килограммов ручной клади.
Полёты будут проходить на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 180 мест.
Минимальная стоимость билета от 11 999 тенге, что включает место на борту, пять килограммов ручной клади.
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