FlyArystan запустит авиарейс в Актау из Караганды

Фото из доступных источников

Авиарейс Караганда - Актау - Караганда планируется запустить с 14 августа два раза в неделю по понедельникам и пятницам.



Полёты будут проходить на авиалайнерах Airbus A320 вместимостью 180 мест.



Минимальная стоимость билета от 11 999 тенге, что включает место на борту, пять килограммов ручной клади.