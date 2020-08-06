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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:16

Просмотров: 1188

В Актау откроют две новые школы

Средние общеобразовательные учреждения планируется сдать в эксплуатацию до конца года. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

Фото пресс-службы акимата Актау
Строительство одной из новых школ ведётся в 34 микрорайоне. Она рассчитана на 900 мест. Второе учебное заведение возводится в микрорайоне Шыгыс-1. Средняя школа будет принимать 300 учеников. Сдать оба объекта в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.

В Актау откроют две новые школы


Как заверили в акимате, в 16, 18, 19, 19А и 31А микрорайонах запланировано строительство шести школ на 1 200 учащихся и одного детского сада. Кроме этого, в 17 микрорайоне будет построена школа на 300 мест и детский сад на 140 мест.

В Актау откроют две новые школы


- Проектно-сметная документация по учебным заведениям готова. Для дошкольного учреждения разрабатывается проектная документация, которая будет готова в четвертом квартале 2020 года, - сообщили в акимате.


В Актау откроют две новые школы

В Актау откроют две новые школы



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Комментарии ( 2 )

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babe (Посетители) Сегодня, 11:01
А кто учить, то будет ?
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 10:20
Школа на 300 мест это какой формат будет - церковно приходская... Или Царскосельский лицей....
 
 

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