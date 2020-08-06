В Актау откроют две новые школы

- Проектно-сметная документация по учебным заведениям готова. Для дошкольного учреждения разрабатывается проектная документация, которая будет готова в четвертом квартале 2020 года, - сообщили в акимате.

Строительство одной из новых школ ведётся в 34 микрорайоне. Она рассчитана на 900 мест. Второе учебное заведение возводится в микрорайоне Шыгыс-1. Средняя школа будет принимать 300 учеников. Сдать оба объекта в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.Как заверили в акимате, в 16, 18, 19, 19А и 31А микрорайонах запланировано строительство шести школ на 1 200 учащихся и одного детского сада. Кроме этого, в 17 микрорайоне будет построена школа на 300 мест и детский сад на 140 мест.