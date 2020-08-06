Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Актау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Российский авиаперевозчик отменил рейсы в Актау до 31 августа.
Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отменённым рейсам будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты.
Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билетов.
Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.
С правилами оформления и использования ваучера или возврата провозной платы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 №991 можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
- В связи с большим количеством обращений в контакт-центр время ожидания обслуживания в настоящее время существенно увеличено. В связи с этим мы убедительно просим пассажиров воздержаться от не срочных обращений в контакт-центр по вопросам, связанным с отменой рейсов, - говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, ранее сообщалось, что рейс Москва-Актау-Москва авиакомпании «Аэрофлот» не будет курсировать с 1 августа до 16 сентября.
Пассажирам, которые приобрели билеты после 1 мая на сайте авиакомпании или в контакт-центре, возврат денежных средств за авиабилеты по отменённым рейсам будет осуществлён автоматически в соответствии с формой оплаты.
Пассажирам, приобретавшим авиабилеты в офисах продаж «Аэрофлота» или в агентствах, по вопросам возврата необходимо обратиться по месту приобретения билетов.
Пассажиры, которые приобрели билеты в период до 1 мая с датой перевозки до 31 августа, могут оформить ваучер.
С правилами оформления и использования ваучера или возврата провозной платы согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 06.07.2020 №991 можно ознакомиться на сайте авиакомпании.
- В связи с большим количеством обращений в контакт-центр время ожидания обслуживания в настоящее время существенно увеличено. В связи с этим мы убедительно просим пассажиров воздержаться от не срочных обращений в контакт-центр по вопросам, связанным с отменой рейсов, - говорится в сообщении авиакомпании.
Напомним, ранее сообщалось, что рейс Москва-Актау-Москва авиакомпании «Аэрофлот» не будет курсировать с 1 августа до 16 сентября.
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