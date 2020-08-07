За сутки в Мангистау выявили 33 заражённых CОVID-19

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По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистауской области выявлены еще 33 случая заболевания коронавирусом. Из числа зараженных - 28 пациентов являются носителями CoViD-19 без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки в Казахстане 1809 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них восемь в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3063 случая заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 2241 человек.
За прошедшие сутки в Казахстане 1809 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них восемь в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 3063 случая заражения CoViD-19. Вылечились от коронавируса 2241 человек.
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