Ремонт в школах и детских садах Актау частично завершён

По данным пресс-службы акимата Актау, текущий ремонт был проведен в следующих школах: № 1, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 27 и в детских садах №19 «Толағай», №29, №56 «Жулдыз», №59 имени С. Шапагатова. На эти цели из бюджета выделено 172 164,0 тысяч тенге. Кроме того, ведется капитальный ремонт средней общеобразовательной школы № 28 в 29 микрорайоне (общая стоимость - 654 138,0 тысяч тенге, подрядчик - ТОО «Ондасын строй») и IT школы-лицея в 15 микрорайоне (общая стоимость - 497 300,0 тысяч тенге, подрядчик - ТОО «Нұрлы Жол Курылыс»). В настоящее время в двух учебных заведениях ремонтные работы завершены на 87 процентов.- На сегодняшний день в рамках программы трудоустроено 329 граждан города, состоящих на учете по безработице. Их заработная плата составила свыше 85 тысяч тенге. Подрядные организации обеспечили рабочих транспортным развозом и обедами. В целом, в четырех детских садах полностью завершен ремонт. В шести школах из 15 еще ведутся работы. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в конце августа, - сообщила руководитель Актауского городского отдела образования Светлана Тулебаева.В детском саду №29, где был проведен ремонт в рамах программы «Дорожная карта занятости-2020», открыты уголки Абая Кунанбаева и Абиша Кекилбаева. По словам исполняющего обязанности директора Набат Сырымбаевой, в садике на 280 мест работы закончены.- В рамках текущего ремонта были покрашены стены в коридорах, заменены напольные покрытия, обновлены двери. В ремонтных работах были задействованы три человека, зарегистрированные в центре занятости, - сказала Набат Сырымбаева.