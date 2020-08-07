До конца года в Актау планируется завершить строительство здания областной библиотеки

Строящееся здание библиотеки. Фото предоставлено З.Айтуаровой

Строительство здания библиотеки общей площадью более 8 тысяч квадратных метров проводит компания «Еврострой-А».



- Закладка фундамента состоялась в конце прошлого года. В новом здании библиотеки будут открыты залы: краеведения, автоматизации, иностранной литературы, конференцзал, лекционно-проекционный и интернет-залы, а также тематические залы Кабиболлы Сыдиыкова, имя которого носит наша библиотека и зал Абиша Кекильбаева, - рассказала Зауре Айтуарова, директор областной универсальной библиотеки.



В августе текущего года объекту культуры области исполняется 47 лет.