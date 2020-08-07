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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 18:30

Просмотров: 179

До конца года в Актау планируется завершить строительство здания областной библиотеки

В конце 2020 года запланирована сдача в эксплуатацию здания Мангистауской областной универсальной библиотеки им.К.Сыдиыкова. Объект строится на спонсорские средства компании «NCC». Об этом проинформировали в областном управлении культуры.

Строящееся здание библиотеки. Фото предоставлено З.Айтуаровой
Строительство здания библиотеки общей площадью более 8 тысяч квадратных метров проводит компания «Еврострой-А».

- Закладка фундамента состоялась в конце прошлого года. В новом здании библиотеки будут открыты залы: краеведения, автоматизации, иностранной литературы, конференцзал, лекционно-проекционный и интернет-залы, а также тематические залы Кабиболлы Сыдиыкова, имя которого носит наша библиотека и зал Абиша Кекильбаева, - рассказала Зауре Айтуарова, директор областной универсальной библиотеки.

В августе текущего года объекту культуры области исполняется 47 лет.



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Комментарии ( 1 )

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  • Космос
  • мунайши73
 Критик SS (Посетители) Сегодня, 18:52
Ребята может займёмся реальными проблемами на сегодняшний день, как малому и среднему бизнесу, как быть снабдить технологиями поликлиники, образовательные и дошкольных учреждение. И т д. Какие библиотеки во время карантина и в другое время, деньги не хочу сказать на ветер, но не кстати нынешнее время это задумка
 
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  • Космос
  • мунайши73
 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 18:39
Библиотека? С какой целью может пригодиться библиотека (площадью 8'000 кв метров) в 2020 году? Если даже газеты ушли в онлайн формат. Давайте попридумываем в комментах?
 
 

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