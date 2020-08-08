Военные медики вылетели из Актау в Ливан для оказания помощи пострадавшим в Бейруте

Вчера Президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан.Группа военных медиков, в составе которой 29 медицинских специалистов и четыре переводчика из числа личного состава Вооружённых Сил РК, вчера, 7 августа, вылетела по маршруту Нур-Султан – Актау.Сегодня утром самолёт военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны ВС РК отправился по маршруту Актау – Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту столицы Ливана.- Как известно, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошёл мощный взрыв, унесший жизни не менее 150 человек. Около пяти тысяч получили ранения, но не все могут получить лечение в условиях стационара, так как больницы переполнены. Учитывая ситуацию с Covid-19 в Республике Казахстан, в состав группы не включались врачи-инфекционисты и терапевты. В Ливан направлены высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля. Большинство из них владеют английским языком, - говорится в сообщении Министерства обороны РК.