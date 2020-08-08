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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:27

Просмотров: 1067

Военные медики вылетели из Актау в Ливан для оказания помощи пострадавшим в Бейруте

Самолёт военно-транспортной авиации сил воздушной обороны Вооружённых Сил Республики Казахстан отправился по маршруту Актау – Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту ливанской столицы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.

Фото предоставлено Министерством обороны РК
Вчера Президент Республики Казахстан - Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами РК Касым-Жомарт Токаев поручил министру обороны проработать вопрос отправки военных медиков в Ливан.

Группа военных медиков, в составе которой 29 медицинских специалистов и четыре переводчика из числа личного состава Вооружённых Сил РК, вчера, 7 августа, вылетела по маршруту Нур-Султан – Актау.

Военные медики вылетели из Актау в Ливан для оказания помощи пострадавшим в Бейруте


Сегодня утром самолёт военно-транспортной авиации Сил воздушной обороны ВС РК отправился по маршруту Актау – Бейрут для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате взрыва в порту столицы Ливана.

- Как известно, 4 августа в районе порта Бейрут вблизи базы Военно-морских сил Ливана произошёл мощный взрыв, унесший жизни не менее 150 человек. Около пяти тысяч получили ранения, но не все могут получить лечение в условиях стационара, так как больницы переполнены. Учитывая ситуацию с Covid-19 в Республике Казахстан, в состав группы не включались врачи-инфекционисты и терапевты. В Ливан направлены высококвалифицированные хирурги, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, а также средний медицинский персонал хирургического профиля. Большинство из них владеют английским языком, - говорится в сообщении Министерства обороны РК.



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Комментарии ( 5 )

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  • leo529
  • Банкир
  • babe
  • My_way
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:10
Цитата: Банкир
почему именно ВОЕННЫЕ медики?

Потому что им нужна практика! Где они ещё увидят кровь,открытые раны,раздробленные кости? Чтобы потом (мало ли что?) в обморок не падать от вида капли крови. В зоны боёв их не отправят,а тут как бЭ помощь и страна как бЭ имидж поднимает (два в одном podmig ) draznilka
 
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Добрыня (Посетители) Сегодня, 17:38
Ну ёшки матрёшки! У нас в стране всё замечательно, да??? Родители детей которым требуется дорогостоящее лечение, обращаются за помощью через соцсети и сми, а тут на Ливия тебе!
 
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Банкир (Посетители) Сегодня, 17:37
Интересно, почему именно ВОЕННЫЕ медики?
 
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  • babe
  • Банкир
  • watlow
  • Добрыня
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:48
Цитата: babe
самим требуется медицинская помощь

Не переживайте так.Всё-равно от них тут толку нет stena ,пусть попрактикуются там.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Сергей Владимиров
  • alixah
  • Daulet201999
  • mer
  • n92
  • Банкир
  • watlow
  • Добрыня
  • leo529
 babe (Посетители) Сегодня, 14:35
В стране где самим требуется медицинская помощь, где уровень квалификации врачей оставляет желать лучшего ...
 
 

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