Водителя в Мангистау наказали за поддельные номера

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По материалам дела, водитель Mercedes-Benz был остановлен сотрудниками полиции для проверки документов. В ходе осмотра установлено, что государственные регистрационные номера на автомобиле являются поддельными.



Постановлением суда мужчину признали виновным по части 4 статьи 590 КоАП РК. Ему назначен штраф в размере 20 месячных расчётных показателей, то есть 55 560 тенге.