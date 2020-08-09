В Мангистау откроют новые школы

Аким области с рабочим визитом посетил сельские социальные объекты.Первое общеобразовательное учреждение на 960 мест в селе Батыр планируется сдать в эксплуатацию в этом месяце. Строительные работы уже завершены на 100 процентов.К новому учебному году откроют также школы в селе Акшукур на 600 мест, в селе Жетыбай на 300 мест, в том числе запланировано запустить ещё три школы в Актау.До конца 2020 года новое учебное заведение на 1200 мест построят в 34 микрорайоне и две школы на 300 мест в микрорайоне Шыгыс-1.