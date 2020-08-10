Птицефабрика заработает в Мангистау

Строительство птицефабрики ведётся в Тупкараганском районе и уже завершено на 90 процентов. Оборудование для цеха по убою птиц было приобретено и доставлено из Ирана. В настоящее время ведутся работы по прокладке инфраструктуры.Птицефабрика состоит из 16 зданий, таких как курятники, инкубаторы, администрация и гаражи.Запустить проект планируется в октябре 2020 года. На строительной площадке задействованы 60 человек.Руководство птицефабрики обещает обеспечить 150 человек постоянными рабочими местами после её открытия.Изначально цех планирует задействовать на 30 процентов, позже ожидается поэтапное увеличение мощности до 100 процентов.