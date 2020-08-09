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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:42

Просмотров: 3664

На трассе Жанаозен-Актау появились «волны»

Участок дорожного полотна при выезде из села Батыр просел из-за прошедших дождей.

Кадр видео
Дорожные неровности, как говорит автор видео, при высокой скорости могут привести к опрокидыванию транспортного средства.

В связи с данным фактом начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев убедительно просит водителей соблюдать скоростной режим на данном аварийном участке.

Редакция Lada.kz обратилась с запросом в пресс-службу областного акимата с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.




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Комментарии ( 12 )

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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 20:42
nurzhau,
Понятно, значит, всё-таки турки дефект допустили, видимо, технадзор недоглядел. По договору турки вроде три года гарантии дали на качество после сдачи трассы в конце 2017 года, 2.5 года прошло, значит, они должны исправить этот дефект, так как срок гарантии ещё не истёк.
 
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nurzhau (Посетители) Сегодня, 20:21
Pankration and MMA,
Сегодня проехал по этой дороге. Указанная волна появилась (только в одном месте) на участке Актау-Жетыбай, районе Батыр. Данный участок построен турками.
Дорога Жетыбай-Узень отличная, дефектов не видел.
 
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b.i.g. (Посетители) Сегодня, 19:53
Теперь у них появилась кормушка!
 
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:41
Цитата: sergofan
Тогда эти поздравления тем , кто строил трассу Шетпе-Жетыбай.. Сколько лет прошло? Лет 5?

Ошибаешься, её строили в 70-ых.
Цитата: Pankration and MMA
Участок Актау-Жетыбай-Шетпе строила турецкая компания "Дженгиз Иншаат Санайи ве Тикарет

И Ты тоже. То, что было в этом веке называлось реконструкцией уже до этого построенной а/д.
Исключение участок от Бейнеу до Опорного, там правда было только направление.
 
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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 19:16
Участок Актау-Жетыбай-Шетпе строила турецкая компания "Дженгиз Иншаат Санайи ве Тикарет", дорогу они строили очень качественно, потому что инженерами технадзора по условиям кредита, предоставленного Азиатским Банком Развития, были иностранные специалисты, которых не подкупишь и с которыми не договоришься, контроль качества проводимых работ был с их стороны очень жестким. Как результат - трасса с качеством международного уровня. А участок Жетыбай-Жанаозен отдали местной казахстанской компании. В статье не уточняют, где именно образовались эти "волны", и, видимо, неспроста. Наверное, образовались они на участке Жетыбай-Жанаозен, если это так, тогда для меня всё очевидно.
 
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  • Pankration and MMA
  • mer
  • Ну Ну
 sergofan (Посетители) Сегодня, 18:58
Цитата: мунайши73
С Днём строителя настоящие дорожники!

Тогда эти поздравления тем , кто строил трассу Шетпе-Жетыбай.. Сколько лет прошло? Лет 5? И в каком она состоянии? А кто строил ее, не турки ли? А все, к чему прилагают руки местные дорожники рукожопы-в итоге превращается в волны на ровном месте..
 
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  • 12-й регион
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:34
Это дорога республиканского значения, и она не относится к ведению области. Что касается конкретного участка,всё в мире ломается и выходит из строя. Эту дорогу все мы ждали и она достаточно достойного качества,показателем будет то, как быстро это проблему решат соответствующие дорожные структуры. С Днём строителя настоящие дорожники!
 
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  • Коммунист.
 mer (Посетители) Сегодня, 18:21
Ну раз волны,скорость не превышайте,а исправлять кто будет брак ?
 
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  • Pankration and MMA
 makovka (Посетители) Сегодня, 18:18
Такие "волны" по всему городу. Особенно в новых мкр и внутри старых. Строят как попало, принимают такую работу с закрытыми глазами. А потом только успеваем новости читать печальные.
 
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  • makovka
 Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 17:58
Это результат некачественной работы подрядчика, выполнявшего работу, и коррумпированности или халатности технадзора, который, скорее всего, небескорыстно, "закрыл глаза" на эти "плавуны", когда принимал работу от подрядчика. Любой дорожник знает, что "плавун" нужно обязательно устранить, раскопать этот переувлажнённый грунт и заменить его на сухой, потому что, если его оставить, то сколько слоев грунта потом не стели, этот "плавун" никуда не денется и приведёт к вот таким деформациям асфальтового покрытия. Кто был подрядчиком на данном участке? Пусть устраняет теперь эти дефекты за свой счёт.
 
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