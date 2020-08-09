На трассе Жанаозен-Актау появились «волны»

Дорожные неровности, как говорит автор видео, при высокой скорости могут привести к опрокидыванию транспортного средства.В связи с данным фактом начальник департамента полиции Мангистауской области, генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев убедительно просит водителей соблюдать скоростной режим на данном аварийном участке.Редакция Lada.kz обратилась с запросом в пресс-службу областного акимата с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию.