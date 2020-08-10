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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:46

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Экологи Азербайджана заявили о стабильном снижении уровня Каспия

Основными причинами учёные назвали снижение водности реки Волга, которая питает Каспийское море, тектонические процессы и климатические изменения в бассейне. Об этом информирует Sputnik Азербайджан, ссылаясь на главу Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов Умайру Тагиеву.

Фото из архива «Лады»
С 2006 года в Каспии, как отметила Умайра Тагиева, стабильно снижается уровень воды. Текущий средний уровень составляет 27,9 метра ниже уровня мирового океана. Уровень Каспия периодически меняется по причине того, что он является замкнутым водоемом, но в последние годы идет стабильное снижение уровня.

Минимальный уровень Каспийского моря, а это 29 метров, был зафиксирован в 1977 году по Балтийской системе. Это было самым низким показателем за последние 500 лет. С 1978 года уровень начал повышаться ежегодно в среднем на 15 сантиметров. В 1995 году он достиг наивысшего уровня и был на 2,5 метра выше, чем в 1977 году.

- Колебания уровня водоема в основном зависят от впадающих в него рек, количества осадков, а также испарения с поверхности воды и стока в залив Карабогазгол. Также имеют значение тектонические процессы на дне моря, подводные течения и ситуация с Волгой - основной рекой, питающей Каспий, - отметила глава Национальной гидрометеорологической службы министерства экологии и природных ресурсов.


В последнее время, по словам Умайры Тагиевой, в водности реки Волга наблюдается снижение. В первом полугодии прошлого года годовой сток Волги в устье составил 114 кубических километров, что значительно меньше средней многолетней нормы в 146 кубокилометров. Изменение климата в Каспийском бассейне также считается одним из основных факторов снижения его уровня. Оценить будущий прогноз по динамике колебания уровня моря невозможно, потому что он не действует.



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