Помощников полиции премировали в Мангистау

- В настоящее время большое количество граждан оказывают помощь сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, в пресечении мелких правонарушений и раскрытии преступлений. Их поощряют грамотами, ценными подарками и благодарственными письмами. Ежегодно численность общественных помощников полиции увеличивается, что говорит о повышении доверия гражданского общества к полиции. Благодаря их информации в текущем году раскрыто 66 преступлений, а также выявлено около 690 административных правонарушений, - отметили в ведомстве.

Приказом главы полиции Мангистауской области Жанарбеком Бактыбаевым поощрены 102 общественных помощника, которые оказывали активное содействие стражам правопорядка с начала года. Они были премированы на сумму более 2,5 миллионов тенге.Кроме этого, за активное участие в обеспечении общественного порядка полицейскими были отмечены представители областных неправительственных организаций.