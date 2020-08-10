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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:59

Просмотров: 128

Помощников полиции премировали в Мангистау

За активную помощь полиции в розыске преступников, обеспечении общественной безопасности и участии в оперативно-профилактических мероприятиях поощрены 102 жителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото из архива «Лады»
Приказом главы полиции Мангистауской области Жанарбеком Бактыбаевым поощрены 102 общественных помощника, которые оказывали активное содействие стражам правопорядка с начала года. Они были премированы на сумму более 2,5 миллионов тенге.

Кроме этого, за активное участие в обеспечении общественного порядка полицейскими были отмечены представители областных неправительственных организаций.

- В настоящее время большое количество граждан оказывают помощь сотрудникам полиции в обеспечении охраны общественного порядка, в пресечении мелких правонарушений и раскрытии преступлений. Их поощряют грамотами, ценными подарками и благодарственными письмами. Ежегодно численность общественных помощников полиции увеличивается, что говорит о повышении доверия гражданского общества к полиции. Благодаря их информации в текущем году раскрыто 66 преступлений, а также выявлено около 690 административных правонарушений, - отметили в ведомстве.



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Комментарии ( 1 )

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aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 09:07
Сама полиция работать не хочет так нанимает стукачей им же меньше платить надо
 
 

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