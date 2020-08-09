В Актау установили билборды ко Дню Каспия

- Этот документ - юридическая основа для защиты Каспийского моря, определил основные направления регулирования антропогенного воздействия на морскую среду, охраны и воспроизводства биологических ресурсов Каспия, а также процедурные вопросы принятия совместных решений прикаспийскими странами. Мангистаусцы, давайте сохраним наш регион чистым и красивым, - обратились в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования.

Впервые День Каспия проводился в 2008 году в Иране, после вступления в силу Рамочной (Тегеранской) Конвенции, которая стала международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды Каспийского моря.