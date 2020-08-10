Грузовой автомобиль перевернулся на трассе Актау-Шетпе

Скрин видео

По данным департамента полиции, дорожное происшествие произошло в результате опрокидывания грузового транспорта.



Водитель автомобиля Howo, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. Пострадавших нет.



Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества - влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев).



- Уважаемые жители и гости Мангистауской области. Убедительная просьба! Соблюдайте правила дорожного движения и помните - вас ждут дома, - отметил Жанарбек Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области.



