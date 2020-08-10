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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:49

Просмотров: 583

Автомобиль с рыбой осетровых пород задержали Мангистауские полицейские

В Каракиянском районе задержан подозреваемый в браконьерстве. Житель области перевозил в багажнике своего автомобиля 65 килограммов рыбы осетровых пород. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
Инцидент произошел 8 августа текущего года примерно в 15.20 часов. Автомашиа была задержана в Каракиянском районе, на территории набережной Аксу вблизи Темир-Баба.

- При патрулировании сотрудники полиции Каракиянского отдела остановили автомобиль, в салоне которого находилось 30 штук красной рыбы, общим весом 65 килограммов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о не выезде, - сообщил Жанарбек Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области

Статья 339 УК РК - Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.
Задержанному мужчине грозит штраф в размере до 3000 МРП (7 215 000 тенге) либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.



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Комментарии ( 1 )

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mer (Посетители) Сегодня, 13:51
Вот эта самая "вилка" и даёт возможность бракашам откупаться от органов,при этом всем хорошо,и только природа страдает также. Представьте себе, сколько они рыбы мочат каждый день.
 
 

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