Автомобиль с рыбой осетровых пород задержали Мангистауские полицейские

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области

Инцидент произошел 8 августа текущего года примерно в 15.20 часов. Автомашиа была задержана в Каракиянском районе, на территории набережной Аксу вблизи Темир-Баба.



- При патрулировании сотрудники полиции Каракиянского отдела остановили автомобиль, в салоне которого находилось 30 штук красной рыбы, общим весом 65 килограммов. По данному факту начато досудебное расследование по статье 339 УК РК. В отношении задержанного применена мера пресечения в виде подписки о не выезде, - сообщил Жанарбек Бактыбаев, начальник ДП Мангистауской области



Статья 339 УК РК - Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами.

Задержанному мужчине грозит штраф в размере до 3000 МРП (7 215 000 тенге) либо исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.