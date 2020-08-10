Когда всем «горько»! В поселке Курык отмечали свадьбу во время ограничительных мер

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Праздничное мероприятие проходило 8 августа.



- В одном из домов поселка жильцы отмечали свадьбу с участием 30 человек. По данному факту составлен административный протокол по статье 462 части 3 КоАП РК. Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметили в пресс-службе ДП Мангистау.



Глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев призывает граждан не нарушать режим карантина, соблюдать ограничительные меры.



Статья 462. Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований.



Часть 3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.