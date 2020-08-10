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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:20

Просмотров: 957

Когда всем «горько»! В поселке Курык отмечали свадьбу во время ограничительных мер

Свадьбу в поселке Курык отмечали в одном из частных домов. За нарушение карантина составлен административный протокол. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

фото из открытых источников
Праздничное мероприятие проходило 8 августа.

- В одном из домов поселка жильцы отмечали свадьбу с участием 30 человек. По данному факту составлен административный протокол по статье 462 части 3 КоАП РК. Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области, - отметили в пресс-службе ДП Мангистау.

Глава полиции Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев призывает граждан не нарушать режим карантина, соблюдать ограничительные меры.

Статья 462. Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований.

Часть 3. Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции, за исключением случаев, предусмотренных статьями 162 и 227 настоящего Кодекса, – влечет штраф на физических лиц в размере пяти, на должностных лиц – в размере пятнадцати, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двухсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере пятисот месячных расчетных показателей, с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.



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Комментарии ( 3 )

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Рома (Посетители) Сегодня, 17:42
Пока гром не грянет – мужик не перекрестится.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Рома
  • tolk
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 17:17
В одном из домов поселка жильцы отмечали свадьбу с участием 30 человек

Так это можно сказать что молодые сам на сам бутылку шампанского распили.
 
-1
  • Рома
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  • Сергей Владимиров
 babe (Посетители) Сегодня, 17:15
Достали своим карантином!
 
 

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