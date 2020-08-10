«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 10 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.31 KZT
  • €1 = 491.93 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 2659

Запасаемся попкорном! Замена бордюров в 6 микрорайоне Актау возмутила жителя

Житель Актау возмутился заменой бордюров в 6 микрорайоне Актау. По словам мужчины, прежние находились в идеальном состоянии.

Фото пользователя сети
Житель Актау предположил, что замена бордюров на новые, вероятно, выгодна ответственным лицам.

- Сколько хороших бордюров выкопали. Зачем? Есть же места в городе, где замена бордюров действительно необходима. Непонятны действия чиновников, которые составляли дефектный акт, – возмущается житель Актау.

Получить комментарий от ответственных специалистов из отдела ЖКХ городского акимата на вопрос жителя Актау пока не удалось.




Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Walking on the waves (Посетители) Сегодня, 21:05
В этом месте и асфальт более менее был. А вот в том же 6мкр на другом выезде когда поменяют покрытие? Яма на яме
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Коммунист.
 kann (Посетители) Сегодня, 21:01
Каждый человек мечтает стать акимом,каждый аким мечтает менять бордюры.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • mer
  • Е. КУЗНЕЦОВ
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 20:47
Цитата: Е. КУЗНЕЦОВ
Когда же проснутся антикоррупционщики, ведь знают обо всех мутняках прекрасно, пачками должны акиматовских закрывать.

А они возможно тоже в доле.
А ещё не удивлюсь, если на водилу штраф наложат за использование телефона во время управления т.с, чтобы не повадно было власть критиковать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • mer
 Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 20:34
[quote=mer]Везде пилёжка бюджета ,я так понял будет только продолжаться,куча ТОшек хотят жрать,они готовы делится откатами с акиматом,иначе останутся с носом.
Знаете, те кто дает откаты, вьются вокруг паразитов акиматовских, лижут им одно место для получения объемов это не бизнесмены - это участники преступных и коррупционных схем по разбазариванию бюджетных денег налогоплательщиков, по предварительному сговору с определенными лицами из руководства области и города. Когда же проснутся антикоррупционщики, ведь знают обо всех мутняках прекрасно, пачками должны акиматовских закрывать.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ну Ну
  • veselaya
  • Шевченко 81
  • DAD
  • mer
  • Коммунист.
 Riddik (Посетители) Сегодня, 19:54
[quote=замакима]Ужас. Это не когда не кончится! Тэндер мендэр))) если асфальт менять то и бордюры поменяем сразу)))
Нее помните перед встречей Каспийских государств по центру асфальт новый положили. А после встречи начали бордюры менять на гранитные и края асфальта ломать а потом латать. Все работы через жо...у в нашем царстве государстве. Имитация бурной деятельности и распил казны.

Цитата: замакима
Ужас. Это не когда не кончится! Тэндер мендэр))) если асфальт менять то и бордюры поменяем сразу)))

Нее помните перед встречей Каспийских государств по центру асфальт новый положили. А после встречи начали бордюры менять на гранитные и края асфальта ломать а потом латать. Все работы через жо...у в нашем царстве государстве. Имитация бурной деятельности и распил казны.

Цитата: замакима
Ужас. Это не когда не кончится! Тэндер мендэр))) если асфальт менять то и бордюры поменяем сразу)))

Нее, помните перед встречей Каспийских государств по центру асфальт новый положили. А после встречи начали бордюры менять на гранитные и края асфальта ломать а потом латать. Все работы через жо...у в нашем царстве государстве. Имитация бурной деятельности и распил казны.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Ну Ну
  • veselaya
  • Шевченко 81
  • DAD
  • дорожник
  • Placida
  • ЁмоЁ
  • Коммунист.
 mer (Посетители) Сегодня, 19:34
Везде пилёжка бюджета ,я так понял будет только продолжаться,куча ТОшек хотят жрать,они готовы делится откатами с акиматом,иначе останутся с носом. Вот такая картина рисуется на сегодня. Вся причина в акимате,и в системе ,которую создали за последние 30 лет наши власти. Там везде присутствует интерес работников акимата.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • DAD
 замакима (Посетители) Сегодня, 18:57
Ужас. Это не когда не кончится! Тэндер мендэр))) если асфальт менять то и бордюры поменяем сразу)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +8
  • Кая Снегова
  • Барабашка
  • non_alcoholic
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
  • veselaya
  • Шевченко 81
  • DAD
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:31
В 7 микрорайоне возле домов 1, 2 тоже выкорчевали бордюры, которые были установлены не так давно, разломали асфальт и исчезли какие то работники. Видимо опять новые бордюры хотят установить. Как это надоело. Куда смотрит акимат? Кто подписывает документы на эти работы? Явно виден материальный интерес. Коррупция
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика