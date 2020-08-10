Запасаемся попкорном! Замена бордюров в 6 микрорайоне Актау возмутила жителя





Житель Актау предположил, что замена бордюров на новые, вероятно, выгодна ответственным лицам.- Сколько хороших бордюров выкопали. Зачем? Есть же места в городе, где замена бордюров действительно необходима. Непонятны действия чиновников, которые составляли дефектный акт, – возмущается житель Актау.Получить комментарий от ответственных специалистов из отдела ЖКХ городского акимата на вопрос жителя Актау пока не удалось.