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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:09

Просмотров: 696

За сутки в Мангистау выявили 19 носителей CoViD-19

За прошедшие сутки 19 человек заболели и 121 пациент выздоровел от CoViD-19. По состоянию на 11 августа в Мангистауской области зарегистрирован 3171 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте coronavirus2020.kz.

Иллюстративное фото
По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистауской области выявлено еще 19 случаев заболевания коронавирусом. Из числа зараженных - 17 пациентов являются носителями CoViD-19 без клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки в Казахстане 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 121 - в Мангистау.

На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 3171 случай заражения CoViD-19.

В Казахстане с 3 по 9 августа зарегистрировано 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, из них один в Мангистау. Итого в Казахстане зарегистрировано 1269 случаев с летальным исходом.



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