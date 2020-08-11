За сутки в Мангистау выявили 19 носителей CoViD-19

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По данным сайта coronavirus2020.kz, в Мангистауской области выявлено еще 19 случаев заболевания коронавирусом. Из числа зараженных - 17 пациентов являются носителями CoViD-19 без клинических проявлений болезни.
За прошедшие сутки в Казахстане 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 121 - в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 3171 случай заражения CoViD-19.
В Казахстане с 3 по 9 августа зарегистрировано 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, из них один в Мангистау. Итого в Казахстане зарегистрировано 1269 случаев с летальным исходом.
За прошедшие сутки в Казахстане 1179 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них 121 - в Мангистау.
На сегодняшний день в регионе зарегистрирован 3171 случай заражения CoViD-19.
В Казахстане с 3 по 9 августа зарегистрировано 211 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции, из них один в Мангистау. Итого в Казахстане зарегистрировано 1269 случаев с летальным исходом.
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