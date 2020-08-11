Ученикам Мангистау выдадут более 35 тысяч компьютеров на время онлайн-обучения

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По данным главы области, в новом учебном году традиционным методом обучать детей будут только две школы – в селе Беки Мангистауского района и селе Аккудык Каракиянского района. Ученики всех остальных школ будут обучаться дистанционно. Уроки будут транслироваться по республиканским телеканалам «Ел Арна» и «Аль-Фараби».



- Для качественной реализации образовательного процесса у учеников и педагогов должен быть доступ к компьютерам, ноутбукам и интернету. В этом направлении проведен анализ, в результате которого выявлено, что 49 652 ученикам и 1218 педагогам необходимы компьютеры. Если учитывать, что в некоторых семьях по трое учеников, им будет выделен один компьютер, семьям с 4-6 детьми – два компьютера, а там, где 7-8 учеников – три компьютера. С учетом 1218 учителей, нуждающихся в технике, всего необходимо 35 829 компьютеров, - рассказал глава региона.



По словам Серикбая Трумова из резервных средств Правительства РК, а также средств местного бюджета будет приобретен 30 641 компьютер. Еще 4850 компьютеров, находящихся на балансе школ, будут выданы учащимся, в первую очередь, из малообеспеченных семей.



- Для бесперебойной работы электронных платформ во время дистанционного обучения ведутся работы по приобретению четырех дополнительных серверных установок. На эти цели было выделено 12 миллионов тенге. В случае снятия карантинных ограничений и перехода на традиционный формат обучения, для соблюдения строгих санитарных мер учебные заведения будут оборудованы дезинфекционными тоннелями, тепловизорами, обеспечены кварцами, санитайзерами, - сказал глава региона.



Серикбай Трумов рассказал также, что проведен анализ наличия интернета во всех селах, районах и городах области.



- В результате анализа установлено, что у 36 219 детей, а это 14 244 семьи, нет возможности подключения к интернету в домашних условиях. Скорость интернета низкая в 17 сельских местностях. В двух селах - Беки и Аккудык - интернет и вовсе отсутствует. Для обеспечения сел интернетом ведутся работы с телекоммуникационными компаниями: «Қазтелеком», «Қазтранском», «Х-Сом», «Бикада», «АртКом», «Ақтау спецмонтаж», «Ксеll», «Билайн», «Алтел», «Теле2», «SAMGAU TELEKOM», «Каспийтелеком» и другими. Данный вопрос находится на постоянном контроле. Работы будут завершены к концу августа, - отметил глава региона.



Серикбай Трумов также ответил на волнующие родителей вопросы. В частности, откроются ли дежурные группы в школах после снятия карантинных ограничений.



- В случае стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии, - сказал глава региона.



Родители также задали акиму вопрос об учебных принадлежностях. По словам мам и пап, в связи с карантинными ограничениями многие родители остались без работы. А тетради для учеников первых классов стоят шесть-семь тысяч тенге, что некоторым не по карману.



- С учетом нынешней непростой ситуации ученики первых классов будут обеспечены рабочими тетрадями за счет бюджета, - сказал Серикбай Трумов.