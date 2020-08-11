«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 11 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.31 KZT
  • €1 = 491.93 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:42

Просмотров: 1102

Ученикам Мангистау выдадут более 35 тысяч компьютеров на время онлайн-обучения

Для обеспечения учеников Мангистау компьютерами из резервных средств Правительства РК, а также средств местного бюджета будет приобретен 30 641 компьютер. Еще 4850 компьютеров, находящихся на балансе школ, будут выданы учащимся, в первую очередь, из малообеспеченных семей. Об этом на онлайн брифинге по вопросам подготовки к новому учебному году рассказал Серикбай Трумов, аким Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным главы области, в новом учебном году традиционным методом обучать детей будут только две школы – в селе Беки Мангистауского района и селе Аккудык Каракиянского района. Ученики всех остальных школ будут обучаться дистанционно. Уроки будут транслироваться по республиканским телеканалам «Ел Арна» и «Аль-Фараби».

- Для качественной реализации образовательного процесса у учеников и педагогов должен быть доступ к компьютерам, ноутбукам и интернету. В этом направлении проведен анализ, в результате которого выявлено, что 49 652 ученикам и 1218 педагогам необходимы компьютеры. Если учитывать, что в некоторых семьях по трое учеников, им будет выделен один компьютер, семьям с 4-6 детьми – два компьютера, а там, где 7-8 учеников – три компьютера. С учетом 1218 учителей, нуждающихся в технике, всего необходимо 35 829 компьютеров, - рассказал глава региона.

По словам Серикбая Трумова из резервных средств Правительства РК, а также средств местного бюджета будет приобретен 30 641 компьютер. Еще 4850 компьютеров, находящихся на балансе школ, будут выданы учащимся, в первую очередь, из малообеспеченных семей.

- Для бесперебойной работы электронных платформ во время дистанционного обучения ведутся работы по приобретению четырех дополнительных серверных установок. На эти цели было выделено 12 миллионов тенге. В случае снятия карантинных ограничений и перехода на традиционный формат обучения, для соблюдения строгих санитарных мер учебные заведения будут оборудованы дезинфекционными тоннелями, тепловизорами, обеспечены кварцами, санитайзерами, - сказал глава региона.

Серикбай Трумов рассказал также, что проведен анализ наличия интернета во всех селах, районах и городах области.

- В результате анализа установлено, что у 36 219 детей, а это 14 244 семьи, нет возможности подключения к интернету в домашних условиях. Скорость интернета низкая в 17 сельских местностях. В двух селах - Беки и Аккудык - интернет и вовсе отсутствует. Для обеспечения сел интернетом ведутся работы с телекоммуникационными компаниями: «Қазтелеком», «Қазтранском», «Х-Сом», «Бикада», «АртКом», «Ақтау спецмонтаж», «Ксеll», «Билайн», «Алтел», «Теле2», «SAMGAU TELEKOM», «Каспийтелеком» и другими. Данный вопрос находится на постоянном контроле. Работы будут завершены к концу августа, - отметил глава региона.

Серикбай Трумов также ответил на волнующие родителей вопросы. В частности, откроются ли дежурные группы в школах после снятия карантинных ограничений.

- В случае стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе данный вопрос будет рассмотрен на заседании комиссии, - сказал глава региона.

Родители также задали акиму вопрос об учебных принадлежностях. По словам мам и пап, в связи с карантинными ограничениями многие родители остались без работы. А тетради для учеников первых классов стоят шесть-семь тысяч тенге, что некоторым не по карману.

- С учетом нынешней непростой ситуации ученики первых классов будут обеспечены рабочими тетрадями за счет бюджета, - сказал Серикбай Трумов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ODUVANCHIK
 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 12:23
Правительству за грамотный ход +1 к карме. Хотя для детей младших классов (1-4 классы) однозначно нужна традиционная школа. Первый звонок, как праздник, запоминается на всю жизнь.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ODUVANCHIK (Посетители) Сегодня, 11:16
FL,
Вы абсолютно правы! Ноутбук, особенно для младшего школьника, как "инструмент" просто "деньги на ветер!".
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ODUVANCHIK
 FL (Посетители) Сегодня, 11:06
Ноутбуки кстати имеют свойство ломаться. Это учли? Плюс возможны проблемы с программным обеспечением. hammer
Кто будет восстанавливать железо или ПО? За чей счет?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • DAD
 Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 10:55
Будет, будет, будет надоело слово будет.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика