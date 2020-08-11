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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:49

Просмотров: 350

Очередной той во время карантина устроили в Жанаозене

В одном из частных домов Жанаозена проводили той с участием около сорока человек. За нарушение карантина составлен административный протокол. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иллюстративное фото
Праздничное мероприятие проходило 9 августа в одном из частных домов Жанаозена.

По данным пресс-службы ведомства, сотрудниками управления полиции Жанаозена в 12:00 выявлено нарушение карантина жильцами частного дома. Они организовали и проводили той с участием около сорока человек.

- Несмотря на ограничения, жители Жанаозена продолжают нарушать режим. Полицейские составили протокол административного правонарушения по статье 425 КоАП РК. Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области для принятия решения, - сообщили в полиции региона.



Департамент полиции Мангистауской области во главе с начальником Жанарбеком Бактыбаевым призывает граждан не нарушать правила карантина и соблюдать меры безопасности.

Статья 425. Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов

Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двухсот тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.



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Комментарии ( 1 )

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  • leo529
  • mer
  • Юрий Спассков
 babe (Посетители) Сегодня, 12:07
К чему эти статьи? Показать как работает доблестная полиция? Люди уже все устали от этого карантина ! К тому же практически все в Актау , Узени переболели! Сколько этот дурдом ещё будет продолжаться ? Или задача накопить бюджет, восполнив потери от карантинных выплат
 
 

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