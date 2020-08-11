Очередной той во время карантина устроили в Жанаозене

Праздничное мероприятие проходило 9 августа в одном из частных домов Жанаозена.По данным пресс-службы ведомства, сотрудниками управления полиции Жанаозена в 12:00 выявлено нарушение карантина жильцами частного дома. Они организовали и проводили той с участием около сорока человек.- Несмотря на ограничения, жители Жанаозена продолжают нарушать режим. Полицейские составили протокол административного правонарушения по статье 425 КоАП РК. Материал направлен в департамент санитарно-эпидемиологического надзора по Мангистауской области для принятия решения, - сообщили в полиции региона.Департамент полиции Мангистауской области во главе с начальником Жанарбеком Бактыбаевым призывает граждан не нарушать правила карантина и соблюдать меры безопасности.Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов, не повлекшее причинение вреда здоровью человека, - влечет штраф на физических лиц в размере тридцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере двухсот тридцати, на субъектов среднего предпринимательства - в размере трехсот десяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере тысячи шестисот месячных расчетных показателей.