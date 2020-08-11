Уроженка Актау работает над проектом Илона Маска

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Жанна Иклас выросла в Актау, в 2016 году закончила экономический лицей, после поступила в бизнес-школу во Франции по специальности Engineering Sciences and Innovation Management (Инженерные науки и инновационный менеджмент). Специальность предлагала возможность получить двойной диплом, сначала обучившись во Франции, а потом поступив в один из партнерских вузов в другой стране. Так девушка попала в университет Флориды в августе 2019 года.
Жанна является членом команды Gatorloop, представляющей университет Флориды. В январе 2017 года их группа была одной из 22, которые были отобраны из 1500 команд для прохождения в финальный тур. Они были приглашены на базу SpaceX в Калифорнии. Призовые места им занять тогда не удалось. В 2019 году ребят вновь отобрали в предфинальный тур, но дату соревнования так и не объявили.
- У меня две роли в команде. В обязанности первой, как вице-президента в сфере бизнеса и инноваций, входят создание бренд-имиджа Gatorloop, подготовка материалов для мероприятий и конференций, организация исследовательских проектов и их продвижение. Вторая моя роль заключается в непосредственной работе над каркасом капсулы: создание 3D-дизайна, выбор материалов, проведение анализа методом конечных элементов. Благодаря нашим спонсорам в этой команде, у меня появился опыт работы с такими инженерными программами, как SolidWorks PDM, ANSYS и даже Altium, в которых проектируют печатные платы, - рассказала Жанна Иклас корреспонденту Tengrinews.kz.
Проект вакуумного поезда, созданный Илоном Маском в 2013 году, до конца еще не разработан. Концепция заключается в том, что из-за вакуума поезд, точнее капсула, похожая на вагон, движется без сопротивления воздуха, а если на магнитной подушке, то и вовсе без трения.
Таким образом теоретически можно развить скорость, близкую к скорости среднего самолета, что составляет около 700-800 километров в час. А нулевой уровень выбросов и возможность быстрой транспортировки при плохой погоде делают эту технологию более привлекательной. По словам Илона Маска, сейчас строится новый гоночный туннель, который будет длиной 10 километров, и в нем будет поворот.
Разработкой занимаются независимые компании, такие как Virgin Hyperloop One (США, Саудовская Аравия и Индия) и Hardt Hyperloop (в Европе), и любительские команды из разных исследовательских учреждений, которые создают капсулу для участия в ежегодной гонке от SpaceX в Калифорнии.
- Моя команда - это моя американская семья. Когда я только приехала, у меня здесь никого не было. Теперь у меня здесь 30 гиперумных американистых мальчишек (девушки в команде редко задерживаются более чем на месяц). Меня в шутку называют «мамой», потому что я всегда стараюсь обо всех заботиться в команде, например, я как-то в День святого Валентина всех угостила капкейками, ведь у нас тогда было собрание, - поделилась она.
В этом году их коллектив также работал над уменьшенной рабочей версией следующей гоночной капсулы - TinyPod. Из-за пандемии процесс приостановился.
- Я всегда хотела работать над чем-то инновационным, что сделает жизнь человечества лучше и при этом решит проблемы окружающей среды. И я нашла то, что искала, здесь. Мне осталось учиться три семестра, и по окончании мне придется покинуть команду. Но я верю, что благодаря приобретенным навыкам и опыту я смогу найти работу в сфере инноваций. А потом я бы хотела получить магистратуру в инженерии, - отметила девушка.
Жанна является членом команды Gatorloop, представляющей университет Флориды. В январе 2017 года их группа была одной из 22, которые были отобраны из 1500 команд для прохождения в финальный тур. Они были приглашены на базу SpaceX в Калифорнии. Призовые места им занять тогда не удалось. В 2019 году ребят вновь отобрали в предфинальный тур, но дату соревнования так и не объявили.
- У меня две роли в команде. В обязанности первой, как вице-президента в сфере бизнеса и инноваций, входят создание бренд-имиджа Gatorloop, подготовка материалов для мероприятий и конференций, организация исследовательских проектов и их продвижение. Вторая моя роль заключается в непосредственной работе над каркасом капсулы: создание 3D-дизайна, выбор материалов, проведение анализа методом конечных элементов. Благодаря нашим спонсорам в этой команде, у меня появился опыт работы с такими инженерными программами, как SolidWorks PDM, ANSYS и даже Altium, в которых проектируют печатные платы, - рассказала Жанна Иклас корреспонденту Tengrinews.kz.
Проект вакуумного поезда, созданный Илоном Маском в 2013 году, до конца еще не разработан. Концепция заключается в том, что из-за вакуума поезд, точнее капсула, похожая на вагон, движется без сопротивления воздуха, а если на магнитной подушке, то и вовсе без трения.
Таким образом теоретически можно развить скорость, близкую к скорости среднего самолета, что составляет около 700-800 километров в час. А нулевой уровень выбросов и возможность быстрой транспортировки при плохой погоде делают эту технологию более привлекательной. По словам Илона Маска, сейчас строится новый гоночный туннель, который будет длиной 10 километров, и в нем будет поворот.
Разработкой занимаются независимые компании, такие как Virgin Hyperloop One (США, Саудовская Аравия и Индия) и Hardt Hyperloop (в Европе), и любительские команды из разных исследовательских учреждений, которые создают капсулу для участия в ежегодной гонке от SpaceX в Калифорнии.
- Моя команда - это моя американская семья. Когда я только приехала, у меня здесь никого не было. Теперь у меня здесь 30 гиперумных американистых мальчишек (девушки в команде редко задерживаются более чем на месяц). Меня в шутку называют «мамой», потому что я всегда стараюсь обо всех заботиться в команде, например, я как-то в День святого Валентина всех угостила капкейками, ведь у нас тогда было собрание, - поделилась она.
В этом году их коллектив также работал над уменьшенной рабочей версией следующей гоночной капсулы - TinyPod. Из-за пандемии процесс приостановился.
- Я всегда хотела работать над чем-то инновационным, что сделает жизнь человечества лучше и при этом решит проблемы окружающей среды. И я нашла то, что искала, здесь. Мне осталось учиться три семестра, и по окончании мне придется покинуть команду. Но я верю, что благодаря приобретенным навыкам и опыту я смогу найти работу в сфере инноваций. А потом я бы хотела получить магистратуру в инженерии, - отметила девушка.