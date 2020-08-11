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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:26

Просмотров: 1409

Эксперты Мангистауского филиала Фонда медстрахования выявили порядка 240 случаев фактически не оказанных услуг

С начала года эксперты Мангистауского филиала Фонда медицинского страхования выявили более 21 тысячи дефектов по качеству и объему оказанных медицинских услуг населению. Выявлено более 237 случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы, как полученные пациентами. Медицинским организациям выставлены многомиллионные штрафы. Об этом проинформировали в филиале Фонда.

Фото из сети Интернет
Сумма выставленных штрафов для медицинских организаций за различные дефекты по качеству и объему оказанных услуг составила более 201,5 миллиона тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ходе проверок обнаружено почти в 2,7 раза больше случаев отклонений оказанной медицинской помощи от утвержденных стандартов, сумма штрафов тогда составила 75,3 миллиона тенге.

- Среди нарушений чаще всего встречаются так называемые приписки. Экспертами филиала выявлено более 237 случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы, как полученные пациентами. За выявленные нарушения по таким случаям медицинские организации были оштрафованы более чем на 6,2 миллиона тенге. Кроме того, экспертами выявлялись случаи искусственного завышения объемов помощи, утяжеления диагноза заболевания, отказа в госпитализации и оказании медицинской помощи. Особенно тщательно проверяются случаи с летальным исходом, - отметили в филиале.

Становясь поставщиком Фонда, медицинская организация берет на себя обязательства оказывать медицинскую помощь в соответствии с утвержденными стандартами и обеспечивать пациента положенными ему услугами.

- Оплату за услуги медицинским организациям Фонд медстрахования производит только после проведения мониторинга качества на соответствие оказанной медицинской помощи по утвержденным стандартам. Если помощь оказана в неполном объеме или же некачественно, то Фонд применяет к медицинским организациям штрафные санкции. Размер штрафов по припискам, по недостоверному вводу данных в информационные системы в 2019 году был увеличен в три раза от стоимости оказанной услуги. В настоящее время в социальных сетях общественность активно заявляет о фактах приписок со стороны медицинских организаций. Мы заинтересованы в искоренении подобных нарушений со стороны поставщиков, поэтому призываем граждан сообщать о выявленных фактах возможных приписок. Филиалом будут приняты меры по каждому официальному обращению со стороны пациента, - подчеркнули в филиале.

Для подачи жалобы или обращения необходимо обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.



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Комментарии ( 6 )

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  • OlegVak
  • mer
 Лана (Посетители) Сегодня, 17:12
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ходе проверок обнаружено почти в 2,7 раза больше случаев отклонений оказанной медицинской помощи от утвержденных стандартов, сумма штрафов тогда составила 75,3 миллиона тенге." Вот из-за того, что когда были обнаружены приписки за 2019 год, поликлиникам просто выставили штрафы, а не были заведены уголовные дела, по статье мошенничество в особо крупных размерах, в этом году такой прирост.. Все из-за безнаказанности...А что по этому поводу говорит прокуратура? Можно получить их комментарий?
 
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  • OlegVak
 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 16:54
Я сам могу штук 500 приписанных услуг показать, по знакомым если пройдусь, так что проверяльщики из вас никакие, как и лекари...
 
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mer (Посетители) Сегодня, 16:08
Я не могу зайти в приложение, типа ваш телефон не подтверждён,ага раньше всё ок было,а теперь не зайдёшь туда. Спецом сделано.
 
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  • mer
  • ЁмоЁ
 n92 (Посетители) Сегодня, 15:47
уже нету доверия, ни к "экспертам", ни к фонду, ни к тем, кому надо подавать жалобу по тел...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • mer
  • ЁмоЁ
  • zhanino
  • OlegVak
 askar1905 (Посетители) Сегодня, 15:43
Почему воровство народных денег из фонда называют Приписками. За это их не штрафовать, а уголовно судить надо. А работники фонда начали проверять только после огласки. Все они знали До, и скорее всего в теме были. Придумают лишние прокладки лишь бы грабить людей
 
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  • babe
  • ODUVANCHIK
  • mer
 капучина (Посетители) Сегодня, 14:31
Всего 240..просто люди не заглядывали в свои приложения..я заглянула, оказывается сын у меня несколько раз за лето посещал педиатра, хотя мы давно не ходили ни на какие приемы, и муж по записям бывал у терапевта в 10 вечера и позже даже.. ah1n1 хотя ни то что ночами и днем на приемах не был..
 
 

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