Эксперты Мангистауского филиала Фонда медстрахования выявили порядка 240 случаев фактически не оказанных услуг

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Сумма выставленных штрафов для медицинских организаций за различные дефекты по качеству и объему оказанных услуг составила более 201,5 миллиона тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в ходе проверок обнаружено почти в 2,7 раза больше случаев отклонений оказанной медицинской помощи от утвержденных стандартов, сумма штрафов тогда составила 75,3 миллиона тенге.



- Среди нарушений чаще всего встречаются так называемые приписки. Экспертами филиала выявлено более 237 случаев фактически не оказанных услуг, которые были внесены в информационные системы, как полученные пациентами. За выявленные нарушения по таким случаям медицинские организации были оштрафованы более чем на 6,2 миллиона тенге. Кроме того, экспертами выявлялись случаи искусственного завышения объемов помощи, утяжеления диагноза заболевания, отказа в госпитализации и оказании медицинской помощи. Особенно тщательно проверяются случаи с летальным исходом, - отметили в филиале.



Становясь поставщиком Фонда, медицинская организация берет на себя обязательства оказывать медицинскую помощь в соответствии с утвержденными стандартами и обеспечивать пациента положенными ему услугами.



- Оплату за услуги медицинским организациям Фонд медстрахования производит только после проведения мониторинга качества на соответствие оказанной медицинской помощи по утвержденным стандартам. Если помощь оказана в неполном объеме или же некачественно, то Фонд применяет к медицинским организациям штрафные санкции. Размер штрафов по припискам, по недостоверному вводу данных в информационные системы в 2019 году был увеличен в три раза от стоимости оказанной услуги. В настоящее время в социальных сетях общественность активно заявляет о фактах приписок со стороны медицинских организаций. Мы заинтересованы в искоренении подобных нарушений со стороны поставщиков, поэтому призываем граждан сообщать о выявленных фактах возможных приписок. Филиалом будут приняты меры по каждому официальному обращению со стороны пациента, - подчеркнули в филиале.



Для подачи жалобы или обращения необходимо обратиться по телефону 1406 или через мобильное приложение Qoldau 24/7.