Расследование завершено: Женщина обвинила в потере ребёнка актауских врачей

Иллюстративное фото с сайта naked-science.ru
В редакцию Lada.kz обратилась жительница города, которая обвинила врачей в том, что у неё случился выкидыш. В управлении здравоохранения Мангистау тогда заявили, что по данному факту будет проведена служебная проверка.
По результатам проверки, в действиях врачей не нашли нарушений.
- На основании результатов служебного расследования сообщаем, что женщина обращалась в областной перинатальный центр 4 июня, при осмотре в приёмном отделении у неё отмечалось повышение температуры тела до 37,3°С. Тогда, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, она была госпитализирована в провизорный госпиталь. Врачи поставили диагноз - беременность 15 недель и угрожающий аборт. Женщина при разговоре с врачами рассказала о том, что до поступления в перинатальный центр она три дня болела, - сообщили в управлении здравоохранения области.
Там отметили, что женщине поставили заключительный диагноз - самопроизвольный аборт, неполный аборт без осложнений, а также неполный самопроизвольный выкидыш на сроке в 15 недель.
- Принятые действия и решения медицинских работников провизорного госпиталя соответствуют стандартам оказания медицинской помощи, - добавили в управлении здравоохранения региона.
По результатам проверки, в действиях врачей не нашли нарушений.
- На основании результатов служебного расследования сообщаем, что женщина обращалась в областной перинатальный центр 4 июня, при осмотре в приёмном отделении у неё отмечалось повышение температуры тела до 37,3°С. Тогда, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, она была госпитализирована в провизорный госпиталь. Врачи поставили диагноз - беременность 15 недель и угрожающий аборт. Женщина при разговоре с врачами рассказала о том, что до поступления в перинатальный центр она три дня болела, - сообщили в управлении здравоохранения области.
Там отметили, что женщине поставили заключительный диагноз - самопроизвольный аборт, неполный аборт без осложнений, а также неполный самопроизвольный выкидыш на сроке в 15 недель.
- Принятые действия и решения медицинских работников провизорного госпиталя соответствуют стандартам оказания медицинской помощи, - добавили в управлении здравоохранения региона.
Оставьте свой комментарий первым.