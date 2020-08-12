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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 17:32

Просмотров: 7243

В Актау перекрыли дорогу к базам отдыха

Дорогу перекрыли в связи с работами по установке деформационного шва на мосту, проходящего через водосбросный канал ТОО «МАЭК-Казатомпром». Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото пользователя Сети
Дорогу до баз отдыха перекрыли в Актау.

- Работы по реконструкции автомобильной дороги от посёлка Умирзак до «Тёплого пляжа» завершены не полностью. На сегодняшний день ведутся работы по установке деформационного шва на мосту, проходящего через водосбросный канал ТОО «МАЭК-Казатомпром», - пояснили в пресс-службе главы региона.

Там добавили, что открыть автодорогу планируется до 14 августа.



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Комментарии ( 3 )

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  • GuF
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:15
Надо вовремя делать с.ка.
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 19:02
Не долго музыка играла...

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • дорожник
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  • Lelik72
  • Bass66
  • Ивановна
  • Юрий Спассков
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 18:43
Это водозаборный канал.
 
 

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