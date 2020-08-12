В Актау перекрыли дорогу к базам отдыха

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Дорогу до баз отдыха перекрыли в Актау.



- Работы по реконструкции автомобильной дороги от посёлка Умирзак до «Тёплого пляжа» завершены не полностью. На сегодняшний день ведутся работы по установке деформационного шва на мосту, проходящего через водосбросный канал ТОО «МАЭК-Казатомпром», - пояснили в пресс-службе главы региона.



Там добавили, что открыть автодорогу планируется до 14 августа.