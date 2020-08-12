Наш бывший: Экс-главный санврач Мангистауской области «отличился» на новом месте

Скриншот видеоматериала
Ергали Сыдыманов, бывший главный санитарный врач Мангистауской области, встретился с жителями Талдыкоргана.
Первая встреча, как передаёт Tengrinews.kz, не впечатлила горожан. Речь чиновника сняли на видео и выложили в социальных сетях.
- Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем что ли? Всё, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь, из-за таких потом всё начинается, - говорит на видео Ергали Сыдыманов.
Пользователи Сети возмутились словами нового санврача.
- Как разговаривают чиновники Алматинской области с народом. Откуда они берутся такие «вежливые»? В первый день работы Ергали Сыдыманов отличился навыками общения. Приехал человек с запада, - написали под видео в социальных сетях.
В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области прокомментировали пост.
Оказалось, что Ергали Сыдыманов разговаривал с предпринимателями и представителями торгового дома «Хабиби». Они требовали открыть непродовольственные рынки, строительные магазины и магазины автозапчастей.
- Руководитель ДККБТУ Алматинской области Ергали Сыдыманов выслушал требования предпринимателей и объяснил работу формата онлайн, призвал всех проявить терпение и рассказал о предстоящем ослаблении карантинного режима. А также о том, что всем владельцам объектов необходимо подать заявки в мониторинговые группы при акиматах городов и районов о готовности к открытию и получить акт, подписанный членами мониторинговых групп. После выхода постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области о поэтапном ослаблении будет разрешено работать объектам, получившим акты готовности, - объяснили в пресс-службе ДККБТУ региона.
Первая встреча, как передаёт Tengrinews.kz, не впечатлила горожан. Речь чиновника сняли на видео и выложили в социальных сетях.
- Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем что ли? Всё, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь, из-за таких потом всё начинается, - говорит на видео Ергали Сыдыманов.
Пользователи Сети возмутились словами нового санврача.
- Как разговаривают чиновники Алматинской области с народом. Откуда они берутся такие «вежливые»? В первый день работы Ергали Сыдыманов отличился навыками общения. Приехал человек с запада, - написали под видео в социальных сетях.
В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области прокомментировали пост.
Оказалось, что Ергали Сыдыманов разговаривал с предпринимателями и представителями торгового дома «Хабиби». Они требовали открыть непродовольственные рынки, строительные магазины и магазины автозапчастей.
- Руководитель ДККБТУ Алматинской области Ергали Сыдыманов выслушал требования предпринимателей и объяснил работу формата онлайн, призвал всех проявить терпение и рассказал о предстоящем ослаблении карантинного режима. А также о том, что всем владельцам объектов необходимо подать заявки в мониторинговые группы при акиматах городов и районов о готовности к открытию и получить акт, подписанный членами мониторинговых групп. После выхода постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области о поэтапном ослаблении будет разрешено работать объектам, получившим акты готовности, - объяснили в пресс-службе ДККБТУ региона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
разрешение работать. Их встретил совсем недавно назначенный новый главсанврач Алматинской области Ергали Сыдыманов. Торговцы ушли ни с чем. На вопрос почему другой торговый дом автозапчастей работал, а ТД Хабиби не давали разрешения работать - чиновники не ответили. Причём, новый санврач очень интересно общался с людьми. Смотрим видео.