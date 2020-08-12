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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 18:26

Просмотров: 6383

Наш бывший: Экс-главный санврач Мангистауской области «отличился» на новом месте

В первый рабочий день главный государственный санитарный врач Алматинской области Ергали Сыдыманов вызвал возмущение у жителей Талдыкоргана. Горожане пожаловались на его неуважительное поведение. Об этом сообщается на информационном портале Tengrinews.kz.

Скриншот видеоматериала
Ергали Сыдыманов, бывший главный санитарный врач Мангистауской области, встретился с жителями Талдыкоргана.

Первая встреча, как передаёт Tengrinews.kz, не впечатлила горожан. Речь чиновника сняли на видео и выложили в социальных сетях.

- Я тебя обслуживать не буду. Я понимаю, что надо кормить детей, туда-сюда, кредиты есть, андай-мындай. Я что, первый год замужем что ли? Всё, давайте, голову мне не морочьте. Ты что снимаешь, из-за таких потом всё начинается, - говорит на видео Ергали Сыдыманов.

Пользователи Сети возмутились словами нового санврача.

- Как разговаривают чиновники Алматинской области с народом. Откуда они берутся такие «вежливые»? В первый день работы Ергали Сыдыманов отличился навыками общения. Приехал человек с запада, - написали под видео в социальных сетях.

В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматинской области прокомментировали пост.

Оказалось, что Ергали Сыдыманов разговаривал с предпринимателями и представителями торгового дома «Хабиби». Они требовали открыть непродовольственные рынки, строительные магазины и магазины автозапчастей.

- Руководитель ДККБТУ Алматинской области Ергали Сыдыманов выслушал требования предпринимателей и объяснил работу формата онлайн, призвал всех проявить терпение и рассказал о предстоящем ослаблении карантинного режима. А также о том, что всем владельцам объектов необходимо подать заявки в мониторинговые группы при акиматах городов и районов о готовности к открытию и получить акт, подписанный членами мониторинговых групп. После выхода постановления главного государственного санитарного врача Алматинской области о поэтапном ослаблении будет разрешено работать объектам, получившим акты готовности, - объяснили в пресс-службе ДККБТУ региона.




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Комментарии ( 15 )

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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 23:22
Это тот который кичился что готов к КВИ еще в марте, потом чудным образом подготовился, да так что в июне почти во всех дворах мы увидели юрты..!?? Видать его заслуги хорошо конвертируются, и в этой валюте оцениваются руководством, раз уж за такие заслуги его даже повысили почти.., но сви..я везьде грязь найдет, что и доказано...
А если честно, "игра в пятнашки" которую так любят в наших ведомствах содержащиеся на наши народные средства, никогда не выходит на более совершенное поле, даже если собрать всех по порядку, ведь фишки те же...
 
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 Лия (Посетители) Сегодня, 23:22
Кажется он Мало ест

Недоедает бедный

Теперь у него кличка Андай-МандАй
 
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 Космос (Посетители) Сегодня, 22:49
Он бывший но не наш! Большая просьба к авторам подобных материалов про "бывшых" не роднить их с нашим краем, если они таковыми не являются по рождению. Из этого заголовка прям позор для нас... (((
 
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 Аzamat (Посетители) Сегодня, 22:33
Повёл себя действительно неадекватно. Выглядит недостойно человека, занимающего такие посты.
 
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 илидия (Посетители) Сегодня, 21:38
объяснил работу формата онлайн, призвал всех проявить терпение и рассказал о предстоящем ослаблении карантинного режима. А также о том, что всем владельцам объектов необходимо подать заявки в мониторинговые ... трата- та...А пресс- служба в департаменте и переводчиками у этих неграмотных" господ" подрабатывает? теперь будем знать что такое " андай- мындай и туду- сюда". Просто срам Господень!

и ЭТОТ экземпляр, с позволения сказать, ВРАЧ..Когда- нибудь все встанет с головы опять на ноги??? ( вопрос риторический).
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:45
dom555,
Одним словом гастролёры,сегодня здесь,завтра там выступления,концерты,представления...
 
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 dom555 (Посетители) Сегодня, 20:37
Специально кидают чиновников в разные города , чтоб никто ни за что не отвечал. Так же и Акимов и министров .От перестановки множителей произведение не меняется. Никакой субординации , безкультурщина
 
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 kann (Посетители) Сегодня, 20:29
Он теперь будет больше известен по кличке
АНДАЙ-МЫНДАЙ.
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 20:27
И у этого чела 2 высших образования,андай мындай,однако какой образованный санитарный врач...

Erlan84,
Ему с домашним скотом только работать.
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 20:06
Сказочный ........! И зачем его из больницы выпустили!!!
 
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