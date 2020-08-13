Несовершеннолетний сын экс-начальника полиции Мангистау управлял машиной без прав в Актау и Уральске

- В отношении неё был составлен протокол по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00, а в Уральске - по статье 128 КоАП РК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

- Она более 10 лет воспитывает сына одна и в настоящее время столкнулась со сложностями переходного периода у подростка. За своё упущение она и была привлечена к административной ответственности, никакого покровительства со стороны начальника полиции Махсудхана Аблазимова в данном случае не усматривается, - заявили в ведомстве.