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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:03

Просмотров: 3791

Несовершеннолетний сын экс-начальника полиции Мангистау управлял машиной без прав в Актау и Уральске

К ответственности привлекли мать несовершеннолетнего водителя. Об этом сообщает информационное агентство Tengrinews.kz.

Кадры видео
В ходе мониторинга социальных сетей, как сообщает Tengrinews.kz, полиция выявила видео, где несовершеннолетний управлял автомобилем. По данному факту была проведена проверка. Действия, запечатлённые на видео, происходили в Актау и Уральске. Водителем оказался сын Махсудхана Аблазимова, бывшего начальника департамента полиции Мангистау, который сейчас является начальником департамента полиции Западно-Казахстанской области.

За правонарушение к ответственности привлекли мать несовершеннолетнего подростка.

- В отношении неё был составлен протокол по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00, а в Уральске - по статье 128 КоАП РК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.


В ведомстве также отметили, что женщина является бывшей супругой Махсудхана Аблазимова, а юный правонарушитель - его сын от этого брака.

- Она более 10 лет воспитывает сына одна и в настоящее время столкнулась со сложностями переходного периода у подростка. За своё упущение она и была привлечена к административной ответственности, никакого покровительства со стороны начальника полиции Махсудхана Аблазимова в данном случае не усматривается, - заявили в ведомстве.


Напомним, Махсудхан Аблазимов с 2007 по 2009 годы работал начальником департамента внутренних дел Мангистауской области. В 2016 году он возглавил полицию Западно-Казахстанской области.



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Комментарии ( 11 )

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  • Коммунист.
 Guz (Посетители) Сегодня, 15:17
Всем восдастся по делам ихним,ответят и богатый и отпрыски его,пусть пока наглеют,пока.
 
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  • leo529
  • Коммунист.
 slavik (Посетители) Сегодня, 14:40
Очередной вброс.Что там по поводу нарушения карантина при проведении похорон его матери,массовым скоплением людей и перекрытием дороги?Или у него было разрешение от Ергали Сыдыманова?
 
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  • Коммунист.
 Имярек (Посетители) Сегодня, 14:40
Будущий шустрый как понос нарушитель разметки, скоростного режима, и тому подобных статей пдд.

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Коммунист.
 х-фактор (Посетители) Сегодня, 14:34
Опять семейство аблазимовых в Актау отличились ну прям звёзды шоубиза. Старший бездельник в Уральске околачиваеться, а младший круги выписывает на машине, ну а что ум отец и мать не дали чаду. Вот и мается несчастный от безделья.
 
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  • Коммунист.
 бобер (Посетители) Сегодня, 14:33
Все как обычно.

Дела идут пока отлично, поскольку к ним не приступал.
 
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  • Имярек
  • rastolkuy
 Seawolf (Посетители) Сегодня, 14:24
Рафик неуиноуник!!! Понять-простить...
 
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  • koronavirus
  • Василий Кравчук
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 ABCD (Посетители) Сегодня, 13:48
А папа как всегда не при чём!
 
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 yuriy.v (Посетители) Сегодня, 13:48
Не имей сто рублей, а имей отца со связями и дядю в форме.

Не имей сто рублей, а имей отца со связями и дядю в форбсе.
 
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 Аzamat (Посетители) Сегодня, 13:31
Когда имеешь 100 млн$ - то плевать на закон.
 
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 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 13:28
Он очень сожалеет,лучше так написали-бы.

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