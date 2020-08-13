Несовершеннолетний сын экс-начальника полиции Мангистау управлял машиной без прав в Актау и Уральске

Кадры видео
В ходе мониторинга социальных сетей, как сообщает Tengrinews.kz, полиция выявила видео, где несовершеннолетний управлял автомобилем. По данному факту была проведена проверка. Действия, запечатлённые на видео, происходили в Актау и Уральске. Водителем оказался сын Махсудхана Аблазимова, бывшего начальника департамента полиции Мангистау, который сейчас является начальником департамента полиции Западно-Казахстанской области.
За правонарушение к ответственности привлекли мать несовершеннолетнего подростка.
В ведомстве также отметили, что женщина является бывшей супругой Махсудхана Аблазимова, а юный правонарушитель - его сын от этого брака.
Напомним, Махсудхан Аблазимов с 2007 по 2009 годы работал начальником департамента внутренних дел Мангистауской области. В 2016 году он возглавил полицию Западно-Казахстанской области.
За правонарушение к ответственности привлекли мать несовершеннолетнего подростка.
- В отношении неё был составлен протокол по части 2 статьи 442 КоАП РК (Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23:00 до 06:00, а в Уральске - по статье 128 КоАП РК (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения), - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
В ведомстве также отметили, что женщина является бывшей супругой Махсудхана Аблазимова, а юный правонарушитель - его сын от этого брака.
- Она более 10 лет воспитывает сына одна и в настоящее время столкнулась со сложностями переходного периода у подростка. За своё упущение она и была привлечена к административной ответственности, никакого покровительства со стороны начальника полиции Махсудхана Аблазимова в данном случае не усматривается, - заявили в ведомстве.
Напомним, Махсудхан Аблазимов с 2007 по 2009 годы работал начальником департамента внутренних дел Мангистауской области. В 2016 году он возглавил полицию Западно-Казахстанской области.